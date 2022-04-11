Располневшая до неузнаваемости певица Марина Девятова сделала громкое заявление

Певица Марина Девятова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Певица Марина Девятова в последнее время редко появляется на публике. Артистка сильно располнела. Причиной кардинальных перемен во внешности стал гормональный сбой. А на днях знаменитость выступила с важным заявлением.

Марина Девятова объявила о своей беременности. Она станет мамой второй раз. "Мы в ожидании второго малыша. Да-да-да, что может быть прекраснее. Я решила рассказать об этом сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов", - сообщила исполнительница народных песен.

Женщина уточнила, что не собирается уходить в декрет. "У нас с мужем все хорошо. Мы уже опытные родители и живем обычной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы", - добавила звезда.

Напомним, с 2016 года знаменитость замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. У супругов растет пятилетняя дочь Ульяна.

Последние два года были не самыми легкими в жизни красавицы. Психическое здоровье певицы сильно пошатнулось. "Были депрессия, сеансы с психотерапевтом, разочарование во всем... Уныние, стресс... Я поняла, что эта клоака меня засасывает, и обратилась к психологам. Они потихонечку вытаскивали меня из этого состояния", - откровенничала Марина.

По ее словам, специалисты, что называется, разбирали ей голову, чтобы она "просто не сошла с ума". "Помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера. Полностью полетела гормональная система", - сообщала Девятова.