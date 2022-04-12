Минобороны: Капитан Гостюхин уничтожил 40 нацистов на пикапах с «кочующими» минометами

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минобороны России публикует в «КП» наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. Наши офицеры следуют заповедям талантливого русского полководца и известного военного теоретика Александра Суворова: «Воевать не числом, а умением». Этими словами генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения, напутствовал перед боем своих воинов.

Очень помогает в борьбе с украинскими националистами российским бойцам практика наработанная в боях за сирийские города. «Как не пытаются американские и английские инструктора подготовить настоящих "борцов за свободу демократии", все у них получаются террористы с однообразным корявым почерком», - шутят российские офицеры.

ОБЕСПЕЧИЛ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ СВЯЗЬ

Подполковник Анатолий Ванчугов

«Вытесняя националистов с занимаемых позиций, в условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия старший офицер отдела управления связи штаба военного округа подполковник Анатолий Ванчугов организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания в районе наблюдательного пункта, чем обеспечил должностных лиц вспомогательного пункта управления устойчивой помехозащищенной радиосвязью. В дальнейшем в ходе продвижения вглубь обороны противника, позиции командного пункта управления подверглись минометному обстрелу со стороны украинских радикалов, в результате чего основная система связи вышла из строя. Благодаря умелым и решительным действиям подполковника Ванчугова, несмотря на продолжающийся обстрел, в кратчайшие сроки в группировке была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника.

Также в ходе боя Анатолий Ванчугов обнаружил двух российских военнослужащих, получивших осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на непрекращающийся обстрел, Анатолий лично вытащил раненых из-под огня, доставил в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь».

ВОССТАНОВИЛ ПОД ОБСТРЕЛОМ ПЕРЕПРАВУ

Подполковник Андрей Гаранин

«Подполковник Андрей Гаранин вместе с вверенным ему мостовым батальоном в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачу по восстановлению стратегически важного мостового перехода через реку, разрушенного неонацистами в ходе отступления. В условиях применения противником систематического огневого воздействия подполковник Гаранин лично возглавил группу мостовой разведки, в ходе которой было обнаружено и обезврежено две фугасные мины, установленные на путях подхода к разрушенной переправе. При восстановлении моста личный состав неоднократно подвергался минометному обстрелу со стороны украинских диверсантов. В ходе очередного залпа, один из подчиненных Андрея Гаранина получил осколочные повреждения. Действуя решительно, проявляя отвагу и мужество, Андрей вынес подчиненного из-под огня противника после чего, оказав ему первую помощь, вернулся на возводимую переправу. Несмотря на непрерывный огонь, подполковник Гаранин продолжал руководить личным составом и не покинул место наведения переправы до полной готовности моста. Благодаря умелым, решительным и профессиональным действиям воинов-дорожников под руководством Евгения Гаранина, используя штатные быстровозводимые разборные мосты, разрушенный мостовой переход был оперативно восстановлен, способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений для выполнения ими поставленных задач и колонн снабжения с гуманитарной помощью для местного населения, пострадавшего от неонацистов».

ОДНИМ ЗАЛПОМ 40 ДИВЕРСАНТОВ

Капитан Алексей Гостюхин

«Капитан Алексей Гостюхин в составе артиллерийской группы проводил разведку местности для определения запасных позиций артиллерийских дивизионов бригады. Ночью, продвигаясь по лесному массиву, Алексей обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, насчитывающую более 40 человек, которые готовили нападение на российские подразделения. Арсенал боевиков включал в себя 5 автомобилей с «кочующими» минометами, а также гранатометы и стрелковое оружие. Скрытно подобравшись к позициям радикалов, оценив силы противника, Алексей Гостюхин незамедлительно передал координаты дислокации украинских боевиков на пункт управления бригады. На основании переданных Алексеем координат по позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого противник был ликвидирован. Благодаря мужеству, героизму и профессионализму капитана Алексея Гостюхина готовящаяся атака националистов на российские подразделения была сорвана, а сам противник понес существенные потери».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» создан первый реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

«Выполняя поручение Министра обороны России Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу передаю вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Министром принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.

Это только одна из мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны Российской Федерации.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и вашей медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение, - заявил замминистра обороны Николай Панков в ходе открытия Центра.

Панков также отметил, что новый центр позволит военнослужащим желающим продолжить военную службу еще на стадии прохождения мероприятий медицинской реабилитации подготовиться к новому виду служебной деятельности.

Получившие ранения военнослужащие, которые не смогут вернуться в строй найдут себе работу в военных коммисариатах, учебных заведениях и других организациях Минобороны.

После с беседы с военнослужащими Николай Панков вручил им медали «За отвагу», ордена «Мужества» и медали Суворова. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

СПРАВКА «КП»

В целях организации образовательного процесса в Центре оборудованы 3 учебных класса для проведения занятий в составе групп: для дистанционной (оборудован комплектом видео-конференц-связи) и очной форм обучения, а также самостоятельной работы военнослужащих. В каждом учебном классе предусмотрены рабочие места для военнослужащих, передвигающихся на инвалидных колясках. Кроме того, для проведения занятий в составе учебных групп и потоков подготовлен и оснащен комплектом видеосвязи конференц-зал.

С учетом проведения медицинских мероприятий и состояния здоровья военнослужащих сформированы две учебных группы. Для качественного освоения учебного материала каждый обучающийся обеспечен персональным ноутбуком, в который загружены материалы учебных занятий, справочная и другая информация, необходимая для обучения и самостоятельного изучения учебного материала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заложили фугас, переломали рожениц»: Кто на самом деле взорвал роддом в Мариуполе - военкор «КП» распутал эту тайну

Тут старики умирают, не дождавшись хлеба, а на столах украинских особистов - дорогой алкоголь и порванные в спешке «ксивы», передает спецкор «КП» Дмитрий Стешин (подробнее)

«Это же не по-человечески!»: сдавшимся украинцам показали видео, как их сослуживцы расправились с российскими пленными

Российские бойцы на передовой рассказали военкору kp.ru Александру Коцу о том, что думают насчет издевательств украинской стороны (подробнее)

Для чего Киев устроил кровавые провокации в Буче и Краматорске

Появились новые доказательства причастности Украины к удару "Точкой У" по Краматорску (подробнее)