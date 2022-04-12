Евгения Малахова впервые вышла в свет после рождения сына

Евгения Малахова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошел предпремьерный показ криминальной комедии «Добро пожаловать в семью». Посмотреть новый фильм режиссера Владимира Зинкевича собрались российские звезды: актрисы Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Евгения Малахова, певец Митя Фомин, звезда «Дома-2» Алена Водонаева и другие знаменитости.

Актриса совсем недавно стала мамой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда фильма «А зори здесь тихие» Евгения Малахова совсем недавно родила первенца. Ее сын появился на свет 15 февраля. Премьера комедии «Добро пожаловать в семью» стала первым светским выходом актрисы после родов. Судя по всему, 33-летней Жене уже полностью удалось избавиться от лишних килограммов. Позируя фотографам, она похвасталась идеально стройной фигурой.

Судя по всему, 33-летней Жене уже полностью удалось избавиться от лишних килограммов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгения до последнего скрывала свою беременность. О том, что она ждет малыша от своего мужа, бизнесмена Андрея Тарасова, актриса сообщила в соцсетях. Супруг экс-солистки группы Reflex – человек непубличный, Евгения не показывает его в Инстаграме, а на светских мероприятиях Тарасов никогда не фотографируется рядом с женой.

Главную роль в комедии «Добро пожаловать в семью» сыграл Владимир Сычев. Ему досталась роль Леонида Ивановича - большого криминального босса, обожающего свою дочь Миру. У девушки незавидная судьба, так как все обходят ее стороной, чтобы случайно не разгневать ее отца. И только приезжий Саша, ничего не зная про ее отца, влюбился в Миру с первого взгляда и решил поухаживать за ней. Теперь его главная задача – не лишиться руки и сердца еще до свадьбы.

Съемочная группа фильма «Добро пожаловать в семью». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм снимали во время пандемии коронавируса, в качестве локаций режиссер выбрал Минск. Иногда у артистов возникали трудности с приездом в Белоруссию, но в целом картину удалось снять без серьезных сбоев. В фильме также снялись Светлана Камынина, Петр Буслов, Вячеслав Морозов, Юлия Топольницкая и другие актеры.

Алика Смехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Камынина впервые сыграла в криминальной комедии. По её словам , любовь – это космическое чувство, которое не делает различий между социальными слоями, возрастом, национальностью и цветом кожи.