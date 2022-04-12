Бритни Спирс сообщила, что ждет третьего ребенка

Бритни Спирс станет мамой в третий раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс поделилась с поклонниками радостной новостью: 40-летняя поп-звезда сообщила в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Отец будущего малыша – ее жених, 28-летний Сэм Асгари. Пара недавно вернулась из отпуска, который они провели на Гавайях. Дома Бритни решила сделать тест на беременность, и он оказался положительным.

Артистка рассказала, что ее очень удивили изменения в ее весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.

- Я так сильно похудела. Думала, Боже, что с моим желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сделала тест на беременность… иии... у меня будет ребенок! – написала Бритни.

У певицы есть двое сыновей, которых она родила от танцора Кевина Федерлайна. Джейдену уже 15 лет, Шону – 16.

Отец будущего малыша – жених Бритни Сэм Асгари. Фото: соцсети.

Бритни долгое время мечтала снова стать мамой, но не могла из-за запрета отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. В прошлом году певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива говорила, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - рассказала суду Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

В ноябре 2021 года суд окончательно избавил ее от опеки отца. На радостях Бритни объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю готовится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет знаменитый дизайнер Донателла Версаче. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.