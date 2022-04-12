Стало известно о попытках сыновей Трампа повлиять на результаты выборов в США 2020 года

Эрик Трамп (слева) и Дональд Трамп-младший Фото: REUTERS

Когда в 2020 году в США Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов, оспорить результаты голосования пытался не только тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп, но и его сыновья.

Как стало известно только сейчас, старший сын Трампа, 42-летний Дональд Трамп-младший вместе с 36-летним братом организовал кампанию по сбору средств для оплаты работы адвокатов, в задачу которых входило оспорить результаты выборов в ключевых штатах, где победил Байден, передает CNN.

Старший сын бывшего американского президента тогда не стеснялся в выражениях: Дональд-младший отказывался признавать победу Байдена и призывал в соцсетях к «тотальной войне».

Именно о таком агрессивном настрое свидетельствуют только что опубликованные сообщения сына Трампа, направленные им 5 ноября 2000 года, т.е. через 2 дня после выборов, тогдашнему руководителю аппарата Белого дома Марку Медоузу.

- У нас есть многое, чтобы обеспечить переизбрание президента, - написал Трамп-младший, – Мы должны подать судебные иски и использовать все правовые средства, чтобы помешать придать огласке те результаты, которые есть сейчас.

Это сообщение свидетельствует о том, как клан Трампа надеялся держать результаты выборов под своим контролем.

Трамп действительно мобилизовал все доступные на тот момент для него, как для действующего президента, инструменты, чтобы как можно дольше не объявлять о результатах голосования. Позже, несмотря на все старания юристов, более 60 судебных исков о признании итогов выборов недействительными были отклонены как необоснованные.

- Увольте директора ФБР Кристофера Рэя и советника Белого дома по ситуации с COVID-19 Энтони Фаучи, - не мог успокоиться сын экс-президента. - Выберите спецпрокурора, который раскроет преступления семьи Байденов.

Но отчаянные попытки Трампа-младшего не помогли ему вернуть отца в Белый дом. Теперь свидетельства этих попыток показывают, что ради сохранения власти Трамп и его близкие были готовы на все.