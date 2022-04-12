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В мире12 апреля 2022 5:14

Побеждать на всех фронтах: Бразильская армия закупила тысячи доз виагры

Бразильский депутат Элиас Вас попросил Минобороны объясниться за покупку крупной партии виагры
Юрий МАЙБОРОДА
Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц виагры

Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц виагры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что военное ведомство Бразилии разместило заказ на закупку крупной партии средств для улучшения потенции. В документах указано лишь действующее вещество – силденафил, однако многим известно, что наиболее популярной формой этого лекарства является виагра производства компании Pfizer.

«Виагра в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тыс. единиц виагры. Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов», – возмутился на своей странице в Twitter депутат Элиас Вас.

Информация о заказе была размещена в свободном доступе на портале, призванном обеспечить прозрачность госзакупок.

Высшие чины Вооруженных сил Бразилии прокомментировали заявку, объяснив, что препарат понадобился армейским медикам в качестве средства для борьбы с легочной артериальной гипертензией – крайне редким заболеванием, которое встречается в среднем у 15-25 людей из миллиона. Откуда столько взялось столько страдающих этим недугом в бразильской армии – неизвестно.

Зато известны результаты другого исследования: осенью прошлого года американские ученые установили, что снижение стоимости виагры привело к серьезному падению уровня самоубийств среди мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. Так что, возможно армейские чиновники в Бразилии не так уж и неправы.

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