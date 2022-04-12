Побеждать на всех фронтах: Бразильская армия закупила тысячи доз виагры

Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц виагры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что военное ведомство Бразилии разместило заказ на закупку крупной партии средств для улучшения потенции. В документах указано лишь действующее вещество – силденафил, однако многим известно, что наиболее популярной формой этого лекарства является виагра производства компании Pfizer.

«Виагра в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тыс. единиц виагры. Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов», – возмутился на своей странице в Twitter депутат Элиас Вас.

Информация о заказе была размещена в свободном доступе на портале, призванном обеспечить прозрачность госзакупок.

Высшие чины Вооруженных сил Бразилии прокомментировали заявку, объяснив, что препарат понадобился армейским медикам в качестве средства для борьбы с легочной артериальной гипертензией – крайне редким заболеванием, которое встречается в среднем у 15-25 людей из миллиона. Откуда столько взялось столько страдающих этим недугом в бразильской армии – неизвестно.

Зато известны результаты другого исследования: осенью прошлого года американские ученые установили, что снижение стоимости виагры привело к серьезному падению уровня самоубийств среди мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. Так что, возможно армейские чиновники в Бразилии не так уж и неправы.