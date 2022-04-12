Аукционные дома переключились с картин на кроссовки и сумки

55% покупателей подобных лотов – люди в возрасте моложе 40 лет

Женская сумка Hermes, изготовленная из кожи крокодила продана на аукционе Christie's анониму за 365000 евро. За сумку Chanel из черной стеганой кожи другой покупатель выложил 6500 евро. Самый дорогостоящий лот – кроссовки Nike Air Ships 1984 года выпуска, которые носил Майкл Джордан, проданы на Sotheby's за $1470000.

Престижные аукционные дома без стеснения стали торговать брендовой обувью и сумками. Только в феврале текущего года доход от подобных продаж, организованных аукционными домами, составил $25,3 миллиона.

По словам директора по продажам аксессуаров аукционного дома Sotheby’s Моргана Халими, 55% покупателей подобных лотов – люди в возрасте моложе 40 лет. Они считают, что покупать нужно не картины великих мастеров, а кроссовки и сумки от великих дизайнеров, сообщает PM.

- Исторически роскошь была синонимом эксклюзивности и недоступности, - объясняет экономист платформы электронной коммерции, специализирующейся на аукционах кроссовок, Джесси Эйнхорн. - Обладание дорогой, эксклюзивной вещью всегда было стремлением к получению некого статуса. У молодежи сейчас спекулятивная лихорадка. С приходом поколения Z, т.е. людей моложе 35 лет, правила переписываются. Ценя подлинность и прозрачность, эти потребители нового типа уходят от быстрой моды в поисках уникальных, труднодоступных и высококачественных вещей. Так что, например, кроссовки, созданные в результате сотрудничества со знаменитостями, способные создать синтез между роскошью и культурой хип-хопа, становятся по-настоящему драгоценными и всегда будут улетать по цене золота. Считайте, что наступила новая эра инвестиций.