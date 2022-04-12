Папа Римский может встретиться с главой Русской православной церкви в Иерусалиме

Если встреча будет организована, она станет вторым личным контактом Папы Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла Фото: REUTERS

Согласно информации Reuters, Ватикан изучает возможность встречи Папы Римского Франциска с главой Русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом во время запланированной поездки понтифика в Ливан и Израиль.

Источник издания утверждает, что Франциск будет находиться в Ливане 13-14 июня, а затем вылетит на Святую землю. Именно там, в Иерусалиме, и может состояться историческая встреча.

Вместе с тем, в Ватикане пока не могут с уверенностью утверждать, что поездка в Израиль состоится. И уж тем более не рискуют говорить о том, удастся ли согласовать встречу церковных руководителей такого ранга.

Известно, что вернувшись из поездки на Мальту, понтифик заявил, что хотел бы встретиться с патриархом Кириллом «где-нибудь на Ближнем Востоке».

Если встреча будет организована, она станет вторым личным контактом Папы Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла – первая состоялась в Гаване в 2016 году, продлилась более двух часов и закончилась обменом подарками и подписанием совместной декларации из 30 пунктов.

Кстати, уже тогда одной из тем разговора стал религиозный раскол на Украине, значительно усугубившийся впоследствии.

В РПЦ информацию о готовящейся встрече пока не прокомментировали.