«Мы нужны стране даже больше, чем раньше»: Михаил Турецкий – о санкциях, гастролях за границей и юбилее

Михаил Турецкий 12 апреля отмечает 60-летие Фото: Личный архив

У Михаила Турецкого в апреле 2022 года два больших события. 12 апреля руководитель арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO отмечает 60-летие. А 17 апреля знаменитый артист и его коллективы отметят юбилей большим концертом. Накануне важных дат Михаил Турецкий в интервью kp.ru рассказал о том, как пандемия изменила работу большого коллектива и как перестроят работу из-за санкций.

- Два года пандемии и ограничений на проведение культурных, развлекательных мероприятий позади. Как «Хор Турецкого» их пережил: смогли ли вы сохранить людям зарплаты? Некоторые известные артисты платили музыкантам и другим сотрудникам только за количество проведенных концертов. Ваш коллектив в этом плане вероятно более защищен?

- Мы не остались без работы в пандемию. У нас сохранились проекты «Песни Победы» и «Песни единства», в 2020 году мы умудрились провести 15 мероприятий за рубежом и столько же в 2021-м. Считаю, что нам очень помогло благословение свыше: только подумайте, ездить из города в город компанией из 33 человек, каждые 48 часов делать ПЦР-тесты и ни разу не нарваться на коронавирус и не сесть на карантин всем коллективом! Мы готовили концерты, как только появлялся вариант работать, мы выступали. У нас была возможность сохранить всем зарплату и никого не увольнять. Я делал это и буду делать, я несу ответственность за людей, с которыми работаю 30 лет.

- Как вы перестраиваете работу из-за санкций. Русскую культуру «отменяют на западе». Что у вас с заграничными гастролями – как меняете графики: где вас ждут, а где и вас «отменили»?

- Сейчас мы нужны своей стране, нужны даже больше, чем прежде. У нас такой репертуар, который помогает поддержать наших соотечественников, зарядить уверенностью, гордостью за свою страну и культуру. Эмоциональный подъем необходим, мы готовы и можем выступать в нашей стране.

Арт-группе «Хор Турецкого» в этом году 32 года Фото: Личный архив

Что касается заграничного рынка, «Аэрофлот» уже открыл полеты в 56 стран, будем думать, куда можем отправиться. Возможно, в Латинскую Америку, а, может, и в Китай. Выход из положения найдем точно. Мы заряжены оптимизмом, у нас уникальный хор, которому будут рады в любой стране. А Европа и Америка пусть пока от нас отдохнут.

- Например, уход с нашего рынка зарубежного фастфуда или какого-то бренда мебели, одежды может способствовать открытию заводов и производств внутри страны. А в вашей музыкальной сфере – какие возможности дает нынешняя ситуация?

- Мнение политиков, санкции и искусство вообще никак не связаны. Мы существуем в рамках собственного жанра, мы развиваемся и продвигаем его туда, где он необходимо, где ему не выстраивают преграды. У нас есть слушатели, которым важно то, что мы делаем. «Хор Турецкого» и «SOPRANO» упорно репетируют, ищут новые формы, репертуар, который интересен сегодня, и по возможности развиваются в новых реалиях и на новых рынках.

- Ваш коллектив «SOPRANO» в марте выступил с концертом для жителей, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик. Вы впервые принимали участие в такой акции?

- Я не сказал бы, что это была специальная акция, у нас были концерты по России, которые очень часто сдвоенные – по два в день – и мы смогли пригласить людей из Луганска и Донецка, чтобы они присоединились в качестве зрителей. Это был совершенно обычный концерт, но те эмоции, которые испытали эти люди, бесценны, они очень соскучились.

Михаил Турецкий с папой, супругой и детьми Фото: Личный архив

Был один случай: после концерта ко мне подошла женщина с очень выразительными глазами и спросила: «Кто победит?». Я на нее очень внимательно посмотрел и, думаю, она все поняла по моему взгляду. Отвечает: «Вы не так поняли, я имела в виду, кто победит в конкурсе «Две звезды. Отцы и дети»? Мы не видели финал!». Я говорю: «Дорогая моя, спасибо, что спросили об этом. Победит искусство, дружба и любовь!».

- Вы поддержали спецоперацию России на Украине, поддержали президента. Вы можете себе позволить говорить, что думаете. Почему не стали отмалчиваться?

- Потому что я люблю свою страну и верю в ее будущее.

- К примеру, на Николая Баскова, Олега Газманова и других известных людей, кто открыто высказал свою позицию, натравили «ботов» - взламывали их телефоны, соцсети. У вас все спокойно? Или что-то изменилось?

- Люди, которые приходят на наши концерты, слышат мою гражданскую позицию. Даже если у некоторых зрителей есть какие-то сомнения, то к финалу концерта их становится меньше. Они понимают и поддерживают мою позицию.

- Ваш папа – фронтовик. Как думаете, как он бы отреагировал на сегодняшнюю политическую ситуацию?

- Я думаю, что он бы даже себе представить не мог, что такое вообще возможно. Вместе с украинскими братьями он победил фашизм. Возрождение фашизма на территории Украины было бы для него нонсенсом, тем, чего никогда не могло быть.

Юбилейный тур «Хора Турецкого» в 2005-м Фото: Личный архив

- Будет в этом году ваш проект «Песни Победы»? В каком формате будете проводить?

- Однозначно будет. Пока мы решаем организационные вопросы и в ближайшее время поделимся подробностями. Я считаю, что сегодня проект «Песни Победы» важен, как никогда. Он дает зрителям понимание, что Россия – великая страна, у которой есть прошлое, настоящее и великое будущее. Когда люди поют вместе, большим хором, ни чувствуют общность душ, мощь и силу. Сегодня мы должны помнить: пока мы едины – мы непобедимы.

- Сейм Латвии запретил праздновать в их стране в этом году День Победы. Экономические санкции понять можно. Но почему они трогают святое для многих людей, а не только россиян?

- Увы, этот вопрос риторический. На этот и многие другие вопросы Сергей Лавров и Мария Захарова отвечают очень четко: они сошли с ума.

- В апреле вам исполнится 60 лет. Будет юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Какая концепция праздника?

- Это будет большой праздник музыки. Я хочу разделить его со своими зрителями, своими коллективами, своими друзьями по творческому цеху и близкими. В этот вечер мы споем любимые песни, зарядим оптимизмом и позитивом. Юбилей я называю катастрофой с оттенком праздника. Есть разные шутки по этому поводу. Кто-то говорит, что юбилей – это много цветов, но ты еще жив. Лично я в полном восторге от даты – мне 60 и это здорово! Конечно, учитывая сложившуюся ситуацию, это не будет торжество с безудержным весельем, скорее, праздник с настроем, что все будет хорошо, что жизнь продолжается и это прекрасно.

- Как будете отмечать юбилей, каков будет размах?

- Были планы отметить помпезно, позвать полмира. У меня много друзей, знакомых, которые поддерживают и радуются за меня. Но праздновать решили скромно. Это будет торжество в семейном кругу, человек на 150-200, приглашу только близких людей. Это будет закрытое событие, без прессы.