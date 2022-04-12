Владимир Ефимов: Беларусь увеличила инвестиции в Москву более чем в семь раз

В 2021 году объем товарооборота составил 17 миллиардов долларов, что на 44,4 процента больше, чем в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Республика Беларусь многие годы связаны взаимовыгодным деловым сотрудничеством. Статистика подтверждает: по данным Центробанка России, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из этой страны в столицу составил 820 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За пять лет вложения выросли в 7,6 раза, а с октября 2020 года по октябрь 2021-го увеличились на 60 процентов, - отметил заммэра. - Как правило, белорусские инвесторы вкладывают средства в торговлю, недвижимость, транспорт и логистику, промышленное производство».

Среди таких предприятий в столице - офис компании «Савушкин продукт», являющейся лидером молочной отрасли Беларуси. В Восточноевропейском регионе этот производитель натуральной молочки признан одним из крупнейших. Ещё одно белорусское представительство в городе - «Керамин». Завод находится в числе крупнейших в Восточной Европе по производству керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и керамического кирпича.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, Москва и Беларусь наращивают объем внешней торговли.

«В 2021 году объем товарооборота составил 17 миллиардов долларов, что на 44,4 процента больше, чем в 2020 году, - уточнил глава ведомства. - Объем экспорта из Москвы в Беларусь в прошлом году достиг 11,2 миллиарда долларов – это на 57 процентов больше, чем в 2020 году. Объем импорта из Беларуси в Москву в 2021 году составил 5,8 миллиарда долларов, что более чем на четверть превышает значение за предыдущий период».

Столичные власти привлекают инвестиции. в том числе из стран СНГ, с помощью государственно-частного партнерства. В частности, сюда входят концессионные соглашения, благодаря которым бизнес имеет доход от эксплуатации городских объектов. Среди других инструментов – контракты жизненного цикла, гарантирующие поставщикам долгосрочную загрузку мощностей, и офсетные контракты, согласно которым компаниям гарантирован сбыт продукции взамен на инвестиции в создание или модернизацию производства.

Стоит отметить также остальные преференции для работающих в столице предприятий такие, как инвестиционный налоговый вычет, оформление офсетных контрактов во всех сферах городского хозяйства, аренда землю в Москве за один рубль в год для масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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