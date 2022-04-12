Видео уничтожения беспилотника «Байрактар» опубликовало Минобороны России

Военные моряки применили корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль»

На видеокадрах Минобороны работа военных моряков фрегата Черноморского флота. Аппаратура боевого корабля предупредила о появлении в районе южной части Украины боевого беспилотника «Байрактар», который двигался к Крыму.

Военные моряки применили к нему корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль». Две ракеты уничтожили беспилотник, который подлетал к западному побережью Крымского полуострова.

Фрегат не дал возможности боевому беспилотнику провести разведку или нанести вред кораблям Черноморского флота, а также береговым и наземным позициям боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым.

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К участникам спецоперации на Украине, что проходят лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье пришла актриса Анна Семенович.

Эстрадная певица присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира».

- Безумно рада, что сегодня здесь. Очень горжусь вами. Желаю вам стойкости, силы духа, терпения. И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего! Вы наши герои. Мы вместе сила и мы обязательно победим, - обратилась Семенович к защитникам Луганской и Донецкой народных республик.

Анна попросила военнослужащих поаплодировать врачам, которые спасают жизни и передала слова благодарности всем, кто с честью выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

СПРАВКА «КП»

Творческую эстафету актриса Анна Семенович приняла у певицы и актрисы Виктории Дайнеко, выступившей 8 апреля в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в г. Одинцово Московской области.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.