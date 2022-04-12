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Политика12 апреля 2022 6:26

Видео уничтожения беспилотника «Байрактар» опубликовало Минобороны России

Военные моряки вычислили боевой беспилотник и уничтожили его на подлете к берегу Крыма
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Военные моряки применили корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль»

Военные моряки применили корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль»

На видеокадрах Минобороны работа военных моряков фрегата Черноморского флота. Аппаратура боевого корабля предупредила о появлении в районе южной части Украины боевого беспилотника «Байрактар», который двигался к Крыму.

Военные моряки применили к нему корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль». Две ракеты уничтожили беспилотник, который подлетал к западному побережью Крымского полуострова.

Фрегат не дал возможности боевому беспилотнику провести разведку или нанести вред кораблям Черноморского флота, а также береговым и наземным позициям боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К участникам спецоперации на Украине, что проходят лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье пришла актриса Анна Семенович.

Эстрадная певица присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира».

- Безумно рада, что сегодня здесь. Очень горжусь вами. Желаю вам стойкости, силы духа, терпения. И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего! Вы наши герои. Мы вместе сила и мы обязательно победим, - обратилась Семенович к защитникам Луганской и Донецкой народных республик.

Анна попросила военнослужащих поаплодировать врачам, которые спасают жизни и передала слова благодарности всем, кто с честью выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

СПРАВКА «КП»

Творческую эстафету актриса Анна Семенович приняла у певицы и актрисы Виктории Дайнеко, выступившей 8 апреля в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в г. Одинцово Московской области.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Спецоперация на УкраинеАрмия