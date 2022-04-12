Выступление Михаила Мишустина на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики России 12 апреля 2022: онлайн-трансляция

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 12 апреля 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях санкций.

Сейчас комиссия работает в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет ее лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения.

В середине марта комиссия утвердила план по противодействию санкциям, состоящий из более чем 100 инициатив. Отмечалось, что на его реализацию потребуется около триллиона рублей. Тогда было поручено установить приоритет для товаров народного потребления при таможенном оформлении, сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и прочее. Тогда Мишустин отмечал, что план является очень гибким и будет постоянно подстраиваться под текущую ситуацию.