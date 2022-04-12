Минобороны: При попытке вырваться из Мариуполя ликвидирована рота украинских националистов

Продолжается зачистка Мариуполя Фото: REUTERS

- В Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода «Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. В понедельник вечером группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что сосредоточенным артиллерийским ударом было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Представитель Минобороны России также сообщил, что на Западной Украине был уничтожен ангар с военной авиационной техникой.

- В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Отметим, что до марта 2022 году на аэродроме в Староконстантинове базировалась 7-я бригада тактической авиации им.П.Франко ВВС Украины. Но 6 марта, после удара высокоточным оружием этот военный аэродром перестал существовать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съемочной группы украинскими националистами в Мариуполе.

По данным СК России представители российского телевидения при подготовке репортажа в Мариуполе попали под обстрел из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны участников националистических формирований Украины. В результате этого корреспондент Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в ноги. После оказания первой помощи военнослужащими Вооруженных сил России пострадавшая была госпитализирована в ближайший госпиталь в Донецке.

БОЕВАЯ СВОДКА

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины.

Среди них: в районе Новомихайловки зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над Бердянском и Мелитополем.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

130 - самолетов.

99 - вертолетов.

244 - зенитных ракетных комплекса.

443 - беспилотных летательных аппарата.

2139 - танков и других боевых бронированных машин.

241 - установка реактивных систем залпового огня.

917 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2046 - единиц специальной военной автомобильной техники.