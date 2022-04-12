Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко в Благовещенске 12 апреля 2022: онлайн-трансляция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, дают совместную пресс-конференцию в Благовещенске после посещения космодрома Восточный, где лидеры двух стран провели переговоры. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля проводят встречу на космодроме Восточный. Президенты планировали обсудить дальнейшую интеграцию России и Белоруссии, а также актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкциям, обстановку в регионе и мире, события в Украине.

Во время посещения космодрома Восточный президент России Владимир Путин вручил награды летчикам-космонавтам. Также запланированы рабочие встречи Путина с главой «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.