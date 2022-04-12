Российская разработка для скрининга туберкулеза признана ВОЗ

Фото с сайта pixabay.com.jpg

Всемирная организация здравоохранения на своём официальном сайте опубликовала оперативное руководство о проведённой оценке ряда кожных тестов на основе антигенов микобактерии туберкулёза. И российский препарат был признан этой международной организацией, как серьезная альтернатива туберкулиновой пробе (более известной в народе как реакция Манту) при диагностике туберкулеза. Называется этот метод Диаскинтест. Он также может заменить анализ высвобождения гамма-интерферона IGRA.

О том, что Диаскинтест может со временем заменить все прежние кожные тесты при скрининге туберкулезной инфекции, уже писали ранее в авторитетном международном медицинском журнале «The Lancet». Там упоминалось, что разработки компании со временем могут вытеснить все нынешние способы диагностики.

Препарат изучался специалистами ВОЗ уже несколько лет. И с 2018 года российский разработчик активно сотрудничал с международной организацией, предоставляя последней все данные о российских исследованиях в скрининге туберкулеза. В том числе и диагностические данные. В общей сложности, компания представила в ВОЗ заключения по более чем 20 млн поставленных проб.

Во время встречи с представителями научной отрасли в Координационном центре правительства, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что это отличная новость, что достижения нашей медицины отмечены на международном уровне и уже можно предварительно поздравлять с тем, что ВОЗ признала наши технологии гибридных белков в отношении туберкулеза.

«В наши дни медицинские биотехнологии и их стремительное развитие являются ключом к решению целого ряда глобальных проблем в сфере здравоохранения и благополучия человека, - считает вице-президент компании «Генериум» по внедрению новых медицинских технологий, д.м.н. Дмитрий Кудлай. - В их числе рекомбинантные технологии и гибридные белки, комплексное и глубокое изучение которых и позволило внедрить в практику нашу разработку».

Тем временем, международные эксперты заявляют, что главный плюс Диаскинтеста заключается в его более высокой точности. К примеру, та же проба Манту часто дает ложноположительные результаты. Для родителей детей, страдающих от аллергических реакций, эти ложноположительные заключения являются сильной головной болью. А Диаскинтест позволяет ее избежать.

Благодаря активному применению современных технологий Россия в 2021 году, наконец, покинула составленный ВОЗ список стран с высоким бременем туберкулёза, в котором находилась 22 года. А директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулёзом Тереза Касаева неоднократно подчёркивала, что в России существует отлаженная система скрининга туберкулёза, а также борьбы с этим заболеванием.

В 2022 году предполагается публикация полного обновленного сводного руководства ВОЗ по диагностике туберкулёза.

СПРАВКА «КП»

Диаскинтест — инновационный внутрикожный диагностический тест, который представляет собой рекомбинантный белок, содержащий два связанных между собой антигена, характерных для вирулентных штаммов микобактерий туберкулеза (Micobacterium tuberculosis complex). Тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью, что позволяет исключить ложноположительные реакции, которые могут быть при проведении пробы Манту у вакцинированных людей (поствакцинальный иммунитет). По разным оценкам и в разных регионах России чувствительность Диаскинтеста оценивается около 96,0%. Он зарегистрирован в 6 зарубежных государствах, а внутренние процедуры по регистрации теста ведутся ещё в ряде юрисдикций.