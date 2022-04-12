Путин: санкции не помешали запустить Гагарина в космос

Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после прилета на вертолете на космодром Восточный. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в День космонавтики прилетел в Амурскую область, чтобы лично посмотреть на строительство космодрома Восточный. Президенту показали стартовый стол, откуда будут взлетать тяжелые ракеты Ангара.

- Помню, тут был котлован, все сверкало от работ, - заметил российский лидер. В прошлый раз он посетил стройку уже в темное время. Космодром ночью освещается прожекторами, но они не способны заглушить яркие вспышки от сварки.

БЫЛО ПОХОЖЕ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Закончив с обходом, глава государства встретился с рабочими Восточного. Путина спросили, помнил ли он, что делал 12 апреля 1961 года.

- Я ребенком был. Мне 9 лет было. Откровенно говоря, я тогда не совсем понимал, что происходит. Но видел, что происходит что-то грандиозное. Не знакомые друг с другом люди обнимались, целовались. Было похоже на День победы. Было очевидно, что произошло что-то необычное. Я тогда не представлял, что такое космос, что такое полет за пределы Земли. Но было очевидно, что произошло грандиозное событие. Гордость висела в воздухе. Это было настолько яркое событие, что оно сохранилось в памяти. Уверен, у нас будут события подобного рода и в будущем, - рассказал президент.

ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕ ПОМЕХА

Сотрудник космодрома спросил, как Россия будет продолжать космическую программу в условиях санкций.

- Первый полет человека в космос состоялся в 1961 году, когда Советский Союз и так находился в технологической изоляции. Санкции были тотальными. Но страна первой смогла запустить первый спутник, первого человека, первый выход в открытый космос осуществили, первая орбитальная станция наша. Мы все сделали в условиях изоляции. Неужели сегодняшняя Россия, с учетом наших технологий, не сможет дальше развивать программу? Конечно, будем это делать, - ответил российский лидер.

Глава страны добавил, что мы теперь теснее начнем работать с Белоруссией. Уже готовится проект о совместном использовании космической инфраструктуры. Наши ракеты станут возить на МКС космонавтов из союзной республики.

В ответ белорусская промышленность включится в производство.

- Разработки будут наши, а финальное производство будет у них. Будем активно работать вместе, - объяснил Путин.

Президент сообщил, что Россия готова к развитию космической программы. Уже в третьем квартале завершится создание нового лунохода под названием «Луна-25». Запускать его будут как раз с Восточного.

ТУРИСТЫ НА КОСМОДРОМЕ ТОЖЕ НУЖНЫ

Глава страны заявил, что космодром стоит превращать в закрытый объект:

- Мы сейчас смотрели полосу для самолетов. Но должна быть не только технологическая авиация, ей должны пользоваться и туристы. Я просил правительство увеличить кешбек в два раза для тех, кто приезжает на Дальний Восток. Надо развивать технологический туризм.

Президент добавил, что у молодых специалистов, работающих на космодроме, должна быть возможность просто и дешево летать на отдых в Европейскую часть.

О ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Конечно, Путина спросили и о действиях нашей армии на Украине.

- Цель главная – помощь людям на Донбассе, народным республикам Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса. Публично заявили! Дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся 8 лет, было просто невозможно, - сообщил глава страны.

НОВЫЙ ГЕРОЙ

Владимир Путин отметил наградами трех космонавтов.

Сергей Прокопьев стал Героем России.

- В ходе своей первой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос, провел сложнейшее обследование корабля, которое войдет в историю мировой космонавтики, - рассказал на церемонии Путин.

Александр Скворцов и Олег Скрипочка награждены орденами За заслуги перед отечеством 3 степени.