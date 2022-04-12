Владимир Путин: Вооруженные силы России достигнут поставленных целей на Украине

Первым делом Путин показал гостю «Восточный» Фото: REUTERS

.. Впервые на месте будущего космодрома Путин побывал в конце августа 2010-го. Проездом - тогда он на «Лада Калина» совершил автопробег по всей Сибири.

Были с ним и мы, журналисты премьерского пула. (Путин тогда из Кремля перешёл в «Белый дом».

Помнится...

Хотя, нет, лучше я приведу небольшую цитату из моего репортажа почти 12-летней давности. (см. полностью по этой ссылке)

«...В Доме офицеров г. Углегорска, где находится военный городок, Путин долго и внимательно рассматривал макет будущего космодрома «Восточный», а потом провел совещание. Премьер заметил, что такая мощная космическая держава, как Россия, должна иметь и свой мощный космодром. Он с благодарностью отозвался о Казахстане, где находится Байконур и откуда запускаются российские космические корабли. Говоря о новом космическом объекте, премьер обрисовал также перспективы развития этого региона в целом. Словом, речь идет о об освоении не только космического пространства, но и сибирского».

То есть, главная мысль, на которой Путин тогда делал основной упор, и сегодня часто звучит в его выступлениях: главная цель создания «Восточного» - обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Этим же можно объяснить и то, что с августа 2010-го Путин, по моим подсчётам, приезжал сюда раза три.

Ну, а если говорить о встречах президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко (а они были анонсированы буквально за несколько часов до прилёта лидеров в Благовещенск) - проходило все как-то очень уж неформально, в хорошем смысле - незаорганизованно.

Первым делом Путин показал гостю «Восточный». Сначала они облетели космодром на вертолете. Затем - на машине.

Скажу честно - нас, журналистов, особенно поразила гигантская «кабель-заправочная башня для самой мощной в мире ракеты-носителя «Ангара». В этом «небоскребе» должно быть 17 этажей, уже выросло пока только 7...

Но все равно президенты, когда делились своими впечатлениями на встрече с рабочими и покорителями космоса, не сговариваясь, произнесли:

- Мощь!

(Кстати, любопытно, что Путин, награждая космонавтов, выполнил свои Указы, подписанные ещё в ноябре 2019 - Золотая Звезда ждала своего Героя Сергея Прокопьевска с ноября 2019-го. А ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени - космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку - с октября 2021-го. Впрочем, наверняка это объясняется тем, что их трудно застать на Земле, оба - космические долгожители.

Путин, награждая космонавтов, выполнил свои Указы, подписанные ещё в ноябре 2019 Фото: REUTERS

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НА ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИ «ВОСТОЧНОГО»

- Столкновение с вырвавшимися на Украине антироссийскими силами было неизбежно... Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками.

Вооруженные силы России достигнут поставленных целей и в этом нет сомнений.

Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать...

- Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Именно поэтому страна будет работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать.

Россия намерена развивать собственные компетенции вместо тех, которые раньше приобретала за нефтедоллары.

- О запуске аппарата «Луна-25» - Россия продолжит последовательно осуществлять проекты эти проекты и не откажется от них, несмотря на давление извне.

Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы ориентированы. Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии.