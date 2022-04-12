Врач аллерголог-иммунолог рассказала, как стресс влияет на аллергию

По статистике около 20% жителей нашей страны страдают от поллиноза или, говоря простым языком, аллергии на пыльцу. Фото: Shutterstock

По статистике около 20% жителей нашей страны страдают от поллиноза или, говоря простым языком, аллергии на пыльцу. Из-за чего она чаще всего возникает, может ли пройти без лечения и чем себе помочь в период цветения растений-аллергенов? На вопросы Kp.ru ответила эксперт телеканала «Доктор», врач аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

«ОМИКРОН» ИЛИ ПОЛЛИНОЗ?

- Ксения Александровна, у нас вот-вот начнется волна поллиноза, «весенней» аллергии, но и эпидемия COVID-19 еще не закончилась. Можно ли по каким-то признакам отличить поллиноз от заражения «омикроном»?

- Новая коронавирусная инфекция преподнесла нам много сюрпризов. Один из них - высокая вариативность симптомов. У зараженных может встречаться и заложенность носа, и риноррея (выраженные выделения из носа), и головная боль. Универсальных симптомов, по которым можно было бы определить, аллергия это или инфекция, нет.

Поэтому, если вы не «аллергик со стажем» и сезонное ухудшение состояния для вас ново, нужно обратиться к врачу. В наших руках достаточно диагностических тестов, чтобы установить верный диагноз.

Врач аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова Фото: Личный архив

СТРАДАЮЩИХ ИЗ-ЗА ПЫЛЬЦЫ ВСЕ БОЛЬШЕ

- Правда ли, что количество людей, страдающих поллинозом, с каждым годом растет?

- Да. В последние несколько десятилетий наблюдается активный рост заболеваемости поллинозом. И это напрямую связано с развитием цивилизации. Исследования показывают, что население стран третьего мира реже страдает от аллергических заболеваний, чем население развитых стран.

Один из факторов – экология. Этой проблеме сейчас уделяется много внимания. Но в мегаполисах и промышленных районах экологическая обстановка вряд ли когда-нибудь будет благоприятной. Загрязненный воздух, химические вещества и взвеси в воздухе повреждают слизистую дыхательных путей человека. Это увеличивает вероятность дебюта аллергии, а обострения протекают тяжелее.

Другой фактор – чрезмерная гигиена. Это больше касается детей. С изобилием гигиенических товаров на полках магазинов мы слишком зациклились на гигиене и стараемся создать для малышей максимально стерильные условия. Однако, мы забываем о том, что формирование иммунитета у детей происходит именно в первые годы жизни. Доказано, что при чрезмерном исключении контакта детей с потенциальными антигенами (вирусами, бактериями, потенциальными аллергенами) благодаря искусственно созданным факторам (излишняя изоляция, чрезмерная дезинфекция), повышается риск развития аллергических реакций.

Наконец, еще один важный фактор - психоэмоциональная нагрузка. Стресс является одним из ведущих триггеров (провоцирующих причин) как для дебюта, так для обострения аллергических заболеваний. К сожалению, современная жизнь сопровождается постоянным увеличением стрессовых ситуаций. Это тоже может быть одной из причин роста заболеваемости аллергопатологией.

БУДЬ В КУРСЕ

У кого чаще развивается поллиноз

- Статистические данные свидетельствуют о том, что около 25% россиян сталкивались с аллергией на цветение растений, - рассказывает Ксения Рябова.

* Поллиноз может развиться в любом возрасте – и у детей, и у пожилых людей. Но чаще всего аллергия на пыльцу встречается у детей от трех до десяти лет.

* Во взрослом возрасте поллиноз зачастую возникает на фоне стресса или от воздействия экологических факторов.

«К группе риска можно отнести людей, имеющих реакции на другие аллергены (пищевые, шерсть животных и т.д. - Ред.), живущих в экологически неблагоприятных районах или работающих на вредных производствах. А также людей с очень высоким уровнем стресса», - отмечает врач.

ВОПРОС В ТЕМУ

А может, пройдет само собой?

- Ксения Александровна, если у ребенка или взрослого человека появился поллиноз - это на всю жизнь? Или со временем может пройти?

- Поллиноз полному излечению пока не поддается. Бывает так, что человек после длительных мучений несколько лет не вспоминает об этой болезни. В таких случаях, скорее всего, наблюдается фаза длительной ремиссии. Увы, это не означает, что аллергия не проявится больше никогда. Рецидив очень даже возможен. Чтобы его избежать, лучше всего применять профилактические меры перед предполагаемым периодом обострения.

Продолжение следует. Во второй части материала в ближайшее время на kp.ru эксперт расскажет, какие продукты рекомендуется исключить из рациона, чтобы смягчить симптомы поллиноза, и что еще поможет легче пережить период обострения.