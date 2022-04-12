Новый локдаун в Шанхае поразил своей строгостью: людям две недели запрещали выходить даже во двор

Доставкой продуктов и выгулом животных занимались волонтеры Фото: СОЦСЕТИ

Почти два года Китай, в отличие от остального мира, жил привычной жизнью. Распространение коронавируса удалось жесточайшим образом подавить в первые месяцы пандемии. Затем власти, придерживаясь политики нулевой терпимости, прибегали к введению локдаунов и тотальному тестированию населения на COVID-19 только для устранения локальных вспышек.

Но в марте этого года страну накрыла самая мощная с начала пандемии волна ковида: омикрон-штамм поразил сразу несколько областей Китая. В стране выявляют более 20 тысяч новых инфицированных ежедневно.

Сильнее всего досталось 25-миллионному Шанхаю. С 28 марта город закрыт на строжайший карантин. Фото: СОЦСЕТИ

Сильнее всего досталось 25-миллионному Шанхаю. С 28 марта город закрыт на строжайший карантин. Жителям запрещено покидать дома, днем улицы патрулируют медработники и полицейские в защитных костюмах, а ночью облетают дроны.

Единственный повод, по которому жителям Шанхая разрешено выходить из своих квартир, это сдача ПЦР-теста. Для этого им необходимо спустится во двор своего жилого комплекса, при этом соблюдая социальную дистанцию.

Жителям запрещено покидать дома, днем улицы патрулируют медработники и полицейские в защитных костюмах, а ночью облетают дроны. Фото: СОЦСЕТИ

Если у человека будет выявлен коронавирус, то о его четвероногом друге также обещают позаботиться волонтеры, они же выгуливают собак, пока их хозяева заперты в своих квартирах. Правда, в последние дни в китайских соцсетях гуляет видео, на котором человек в костюме химзащиты избивает на пустынной улице корги. Также активно распространяется слух, что медработники убивают домашних животных, больных коронавирусом.

Доставкой продуктов и лекарств в квартиры шанхайцев занимаются волонтеры. Но из-за повышенного спроса добровольцы подчас не справляются. Кроме того, далеко не все пожилые люди умеют активно пользоваться мобильными приложениями, что вызывает дополнительные трудности. В западной прессе распространяются рассказы местных жителей о голоде, публикуются фотографии с пустыми холодильниками, выставленными на балконы в знак протеста.

Вместе с тем, в Twitter можно встретить иные сообщения от иностранцев, живущих в Шанхае, которые говорят, что ситуация хоть и напряженная, но не критическая.

Единственный повод, по которому жителям Шанхая разрешено выходить из своих квартир, это сдача ПЦР-теста. Фото: СОЦСЕТИ

«Мы освобождены, но все еще получаем доставку продуктов, - написала Тина Канагаратнам, живущая в Шанхае 24 года. - Сегодня привезли рис, пачка на семью».

«В мой ЖК власти доставляют еду раз в несколько дней. Доставки варьируется от коробки с овощами и яйцами до куска свинины в вакуумной упаковке или продуктов из традиционной китайской медицины, - пишет журналист CNN Дэвид Калвер. - Я нормирую свою еду, использую все то, что приходит в доставках, а также те продукты, которые удалось достать жителям моего ЖК».

Многие жители домов создают чаты в китайской соцсети WeChat для группового заказа продуктов, но с доставками также возникают проблемы из-за загруженности курьеров. На сегодня город обслуживают 11 тысяч человек. Власти уже пообещали увеличить их количество.

В конце прошлой недели в городе прошли акции протеста. Люди, измученные жесткими запретами, вышли на улицу с требованием ослабить ограничения или хотя бы предоставить им продукты в должном объеме. Полиция, прибывшая усмирять митингующих, доставила их в карантинные центры.

11 апреля власти Шанхая ослабили условия карантина. Выходить на улицу разрешили жителям тех домов, где за последние две недели не было выявлено ни одного заболевшего. Речь идет почти о 5 млн человек.

«Прогулялась. Очень тихо, встретила несколько машин и несколько человек, нет никого, кто бы меня мог остановить и попросить предъявить доказательства того, что я могу выйти из дома, - написала Тина в своем Twitter. - Открыто несколько заведений, люди выстраиваются в очередь на получение своего заказа. Работает один продуктовый магазин! Правда, ограниченное количество товаров. Никакой охраны между районами нет».

Вместе с тем, в Twitter можно встретить иные сообщения от иностранцев, живущих в Шанхае, которые говорят, что ситуация хоть и напряженная, но не критическая. Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем, власти города предсказывают, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом в ближайшее время сохранится. В понедельник было выявлено 22 348 бессимптомных случая COVID-19 и почти тысяча - с выраженными симптомами.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, Госдеп США приказал сотрудникам американского генконсульства вместе с семьями покинуть Китай. Также власти рекомендовали американцам исключить поездки в КНР «из-за произвольного применения местных законов и ограничений, связанных с COVID-19», говорится в туристических рекомендациях Госдепа.