Обычная квартира в московской новостройке теперь стоит 14 млн рублей

Риелтор Паршиков рекомендовал не торопиться с покупкой недвижимости на пике цен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году цены на квартиры в Москве росли со гиперзвуковой скоростью. Камертон рынку задавали новостройки: компании роптали, что доллар подскочил за пандемию, стройматериалы подорожали. А на деле собрали богатейший урожай с покупателей, которые воспользовались маткапиталами и льготными ипотеками (можно было взять кредит под 5-7%, рекордные цифры для нашей страны!). Но из-за жадности застройщиков особо на этом люди не сэкономили.

Продавцы вторички не будь дураками увидели, что цены на новостройки переписывают каждую неделю, и то же захотели обогатиться. Аналитики с умным видом фыркали:

— Рынок перегрет! Цены толкает ажиотажный спрос. Начнется 2022-й и все быстро поймут, что квартиры подорожали сильнее реальной стоимости. После этого рост надолго остановится, продавцы вынуждены будут давать скидки. Денег-то у людей больше не становится…

В разгаре 2022-й. Вы и сами знаете, что дешевле жизнь не стала, а цены не застопорились. Аналитики компании «Метриум» подбили итоги за первый квартал года. Средняя цена квартиры в московской новостройке массового сегмента сейчас стоит почти 14 млн рублей, а квадратный метр — 285 тыс. рублей. За год рост более чем на четверть (см. «Конкретно»). В Новой Москве новостройка стоит в среднем 11,1 млн рублей, а «квадрат» 219 тыс. рублей.

Охотнее покупают студии. Прежде всего, как вариант сбережения накоплений. В целом сделки совершают также активно, как и в прошлом году. За квартал в Москве подписали больше десяти тысяч договор долевого участия. Для сравнения год назад их было на две тысячи меньше. Две из трех квартир берут в ипотеку. И хотя процент сейчас бешеный (20-25%), у некоторых остались одобрения еще по прежним банковским ставкам. Другие же верят в лучшее и берут кредит .

ВОПРОС РЕБРОМ

Покупать или не покупать сейчас?

— Вспомните начало 2015 года, когда ставка по ипотеке тоже была 20%. Из-за этого цены на недвижимость начали падать спустя полгода дорогих кредитов, потом и ставки снизили. Пока цены только растут. Последние три недели я наблюдал за одним московским ЖК. Застройщик за это время поднял цены на миллион рублей. Очевидно, есть спрос, раз цены не останавливаются. Я склоняюсь к тому, что сейчас не стоит торопиться. Скорее всего, скоро буду новые льготные кредиты от государства, — рассказал kp.ru гендиректор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков.

КОНКРЕТНО

Средние цены на квартиры в новостройках Москвы на конец марта-2022

Студии — 8,5 млн руб. (+12,2%);

однокомнатные — 11,8 млн руб. (+9,2%);

двухкомнатные — 16,3 млн руб. (+6,8%);

трехкомнатные — 21,6 млн руб. (+6,6%);

многокомнатные — 28,7 млн руб. (+8,7%).

В скобках указан рост цены за I квартал 2022 года. Данные «Метриум».