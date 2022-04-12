Белоруссия поможет достроить космодром Восточный

12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко прилетели в Амурскую область, на космодром Восточный. Фото: Дмитрий Рогозин. Евгений Биятов/POOL/ТАСС

12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко прилетели в Амурскую область, на космодром Восточный. Главы государств, осмотрев строительство, сели обсуждать развитие Союзного государства.

- У нашей общей промышленности есть большой задел для создания спутников по зондированию Земли, для разработки плазменных двигателей. Кроме этого, мы нуждаемся в строителях с компетенциями. Наше сотрудничество поможет решить общие задачи и развить экономики, - заявил российский лидер.

Лукашенко на это прямо ответил: «Вы на белорусов можете рассчитывать».

Президент республики добавил, что в России были сняты все ограничения на работу белорусов. Более того, опытных строителей из союзного государства позвали на космодром Восточный.

Ранее Путин сообщил, что сейчас готовится закон о совместном использовании с Минском нашей космической инфраструктуры. Мы будем на российских ракетах возить до МКС космонавтов из Белоруссии.

В ответ белорусские предприятия включатся в производство космической продукции. Заводы с оборудованием по точной обработке материалов нужны нашей промышленности. Разработка технологий останется в России, а финальное производство частично перенесут в Белоруссию.