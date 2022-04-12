Nokia уходит с российского рынка: Что теперь будет с мобильным интернетом и ценами на связь

В последние лет десять Nokia сконцентрировалась на производстве телекоммуникационного оборудования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НЕВОЗМОЖНО»

«С первых же дней (спецоперации на Украине, - Ред.) было понятно, что продолжение нашей работы в России будет невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка.»

Такое сообщение финская компания Nokia опубликовала на своем сайте 12 апреля, и оно тут же разлетелось по интернету. Народ, конечно, сразу давай язвить: как же мы теперь без финских телефонов «родом из 2000-х»? Тех самых кнопочных Nokia 3210 и 3310, которые лет 15-20 назад были очень популярны в России, хотя уже тогда их иначе как «кирпичами» не называли.

Но с тех пор Nokia сильно изменилась. Ее смартфоны и сейчас продаются, но это уже, конечно, вполне современные аппараты. Однако продажа телефонов - уже давно не основной бизнес компании. В последние лет десять Nokia сконцентрировалась на производстве телекоммуникационного оборудования – оно необходимо для работы мобильных сетей и интернета (серверы, системы хранения данных, роутеры и т. д.). Именно Nokia вместе со шведской компанией Ericsson - одни из главных мировых производителей этого оборудования. Ericsson ушел с российского рынка еще раньше, и вот теперь за ним проследовали финны.

- После принятия очередного пакета санкций Евросоюза ни Nokia, ни Ericsson юридически не могут работать в России. За это их ждет уголовное преследование на родине, - пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио «КП».

Ну все, прощай, быстрый мобильный интернет?

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Не тут то было. Дефицита телекоммуникационного оборудования в России явно не случится. На это есть три причины.

1. Оборудование для мобильной связи и интернета производят китайцы - Huawei, ZTE и другие. И они поставок в Россию не сворачивают.

2. Да и сама Nokia не захлопнула дверь окончательно, а лишь прикрыла ее. «Мы будем стремиться обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания своих сетей (в России, - Ред.)», - расплывчато пишет компания на своем сайте. А Эльдар Муртазин поясняет:

- Инфраструктуру Nokia в России обслуживает большое количество людей, они сейчас выводятся в отдельные российские юридические лица. Им передается лицензия и они будут обслуживать оборудование уже как российские компании, которые не имеют отношения к Nokia.

А еще, по словам эксперта, финны уже придумали, как обойти санкции.

- Неофициально, через третьи страны Nokia уже наладила поставки в Россию запчастей для базовых станций (которые обеспечивают работу мобильной связи и интернета, - Ред.). И я думаю, в будущем этот поток поставок будет продолжаться. У Nokia очень плохая финансовая ситуация, они не могут позволить себе потерять российский рынок. Поэтому они, конечно, будут идти на подобные изыски, - говорит Эльдар Муртазин.

3. Телекоммуникационное оборудование к нам повезут американцы. В марте они запретили своим компаниям поставлять его в Россию. Но в начале апреля Евросоюз ввел такой же запрет для своих производителей. И США... сразу же отменили свое ограничение на поставки.

- Игра очень понятная: американцы хотят продавать здесь оборудование, но не иметь конкуренции, - поясняет Муртазин.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Чего можно ожидать точно, так это отказа от безлимитного мобильного интернета. Но тут проблема не в Nokia, и мы не раз об этом писали. Российские операторы уже не разрешают подключаться к пакетам с неограниченным трафиком. И старые безлимитные тарифы переводят на пакеты с ограниченным трафиком – например, в 50 Гб в месяц. Потому что безлимит создает большую нагрузку на сеть и телекоммуникационное оборудование приходится чаще ремонтировать. А это сейчас очень накладно: дорожает абсолютно все, особенно импорт, а почти 100% телекоммуникационного оборудования на нашем рынке - иностранное. Поэтому еще один «побочный эффект» всей этой ситуации - рост цен как на оборудование, так и на мобильную связь.

- Да, цена вырастет. Но оборудования мы не лишимся, - подытожил Эльдар Муртазин.

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