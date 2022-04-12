В нью-йоркском метро, в утренний час пик, на станции «36-ая улица» (линии D, N и R) в бруклинском районе Сансет-парк неизвестный открыл стрельбу. Фото: REUTERS

В нью-йоркском метро, в утренний час пик, на станции «36-ая улица» (линии D, N и R) в бруклинском районе Сансет-парк неизвестный открыл стрельбу. Первые звонки в службы спасения поступили в 09:36 утра по местному времени.

Сообщается о нескольких раненных и, как минимум, одном убитом. По информации служб скорой помощи, количество раненных составляет 13 человек.

Прибывшие полицейские сообщили также, что обнаружили несколько подозрительных предметов, которые они предварительно квалифицируют как «несдетонированные устройства». Позднее они опубликовали сообщение, что «активных взрывных устройств на станции нет».

Прибывшие полицейские сообщили также, что обнаружили несколько подозрительных предметов, которые они предварительно квалифицируют как «несдетонированные устройства». Фото: REUTERS

Всю остальную информацию пока можно получить лишь из соцсетей, где оказавшиеся в опасной зоне пассажиры размещают фотографии, на которых видны лежащие на перроне станции тела и лужи крови. Также видно, что станция сильно задымлена.

Губернатор штата Кэти Хокул написала в Твиттере, что проинформирована о ситуации и следит за ее развитием.

Нью-йоркская полиция призвала граждан избегать нахождения в районе указанной станции. Фото: REUTERS

Нью-йоркская полиция призвала граждан избегать нахождения в районе указанной станции. Она пока не сообщает – был ли задержан или ликвидирован злоумышленник, действовал ли он в одиночку, и каковы причины трагедии.