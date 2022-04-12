Константина Райкина «сняли» с должности худрука театральной школы, носящей его имя. Студенты хотят вернуть его через суд

Константин Райкин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной скандал в мире высокого искусства. Ректор Высшей школы сценических искусств (именно так официально называется театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин ликвидировал должность художественного руководителя вуза. Её занимал Константин Райкин. Господин Полянкин - президент ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина», единственного учредителя частной театральной школы.

Это решение кажется абсурдной уже потому, что и в названии школы, и в документах ее учредителя фигурирует единственное имя… Райкин. Не говоря о том, что именно Константин Аркадьевич основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году. И тем не менее. И это еще не всё... Согласно приказу Полянкина (от 24 марта 2022 года) театральная школа приостановила учебный процесс с 1 апреля по 1 июня. Что будет дальше, никто не знает. Может возобновится учеба, а может и нет…

Причина, как сказано в документах, «существенное ухудшение материального положения института». Финансовые трудности, как принято теперь, Полянкин валит на «продолжительную пандемию», «несвоевременную оплату обучения и на действия некоторых лиц, направленных на сознательную дискредитацию института» - поэтому уменьшились благотворительные взносы.

Недавно в школе Райкина поменяли устав. Раньше было два руководителя - ректор и худрук. По новому уставу остался лишь ректор. Должность худрука Полянкин упразднил.

Анатолий Полянкин, президент ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина». Фото: raikin-school.com

Как считают в вузе, Константин Райкин был в курсе, что его должность ликвидируют.

Но студенты об этом узнали только сейчас. И взбунтовались.

Студсовет театральной школы назвал такое решение «неприемлемым и идущим вразрез с их интересами». Студенты обратились в Рособрнадзор (учеба-то платная) с призывом «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения». И подали иск в суд.

"Новый устав, который принял ректор Анатолий Полянкин, вступает в силу с сегодняшнего дня. Должности худрука упраздняется, - подтвердила нам третьекурсница, член студенческого совета Анастасия Ермолова. – Константин Аркадьевич остается лишь педагогом, заведующим кафедры актерского мастерства. Остановился учебный процесс в разгар семестра. Анатолий Полянкин распорядился не пускать студентов и преподавателей в институт, не выдавать ключи от аудиторий и классов. Слава Богу, охрана с нами пока не дерется. И мы проходим в здание. Педагоги как могут продолжают учебу, выкручиваются, читают лекции в зуме. Работают с нами за спасибо. Иногда проводим занятия в коридорах, в фойе… В том числе и Константин Аркадьевич. Ключей от классов нам не дают охранники, поэтому мы занимаемся как подпольщики, при том что большинство студентов учатся платно. Это частный вуз (учеба на дневном отделении стоит от 150 до 300 тысяч в год).

Мы обратились с коллективным иском в суд. Уже есть определение суда о приостановке приказа ректора (в качестве обеспечительной меры) на время судебного разбирательства.

Тем не менее Анатолий Полянкин свой приказ не отменяет. Не выполняет определение суда. Он не приходит в институт, не хочет говорить, объясняться ни с преподавателями, ни со студентами. Поэтому у нас разные подозрения возникают, например, что Полянкин хочет продать театральную школу. Для таких подозрений есть основания.

Анатолий Евсеевич приказал выселить иногородних студентов из общежития в пятидневный срок. Это неожиданный и неприятный момент, получается, что ректор вообще не заинтересован в студентах.

Во время карантина произошла реорганизация театральной школы. Пока педагоги налаживали дистанционное обучение, наш ректор занимался совсем другими делами. Насколько я знаю, Анатолий Евсеевич исключил из всех уставных документов Константина Райкина. Юристы Константина Аркадьевича пытаются это решение оспорить, доказать, что это было сделано у него за спиной. Когда мы вышли на учебу после карантина, мы оказались студентами учебного учреждения с другим лицевым счетом. Нам предложили подписать допсоглашение к нашим договорам. О том, что мы не учимся с 1 апреля, мы узнали за неделю. Хотя ректор должен был с нами это согласовать, пересчитать оплату…".