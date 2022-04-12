Как Гамов уговорил Путина дать Лукашенко звание полковника

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме "Восточный". Фото: REUTERS

Пресс-конференция двух президентов во вторник, 12 апреля на космодроме «Восточный» уже закончилась, и Путин с Лукашенко собрались уже уходить. Но... Журналисту «КП» показалось, что один важный вопрос остался не освещенным. И... я яростно замахал рукой.

Путин, конечно же, меня заметил, да и говорит:

- Там чего-то "Комсомольская правда" хочет.

- Очень короткий вопрос, - говорю я, волнуясь совсем немного. - Пользуясь присутствием сразу двух президента, он, мой вопрос, может быть, не сильно серьезный. Где-то месяца два назад Александр Григорьевич Лукашенко несколько с обидной сказал, что он до сих пор - подполковник, и просит у Владимира Путина дать ему полковника. А Путин пока - полковник до сих пор. И вот Лукашенко сказал: «Если Путин даст мне полковника, то я Путину сразу присвою генерала». Что здесь правда, что здесь шутка?

Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин на космодроме "Восточный". Фото: REUTERS

Сначала слово взял Путин и серьезнейшим голосом произнёс:

- Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звание. Он сам большой начальник.

Я, как вы знаете, генеральских званий не имею, чинов. Но верно служу народу. И военные звания нужны, прежде всего, военным. А Александр Григорьевич там на переднем крае, и ему эти погоны нужнее, чем мне. Но он сам…

- Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. - с небольшой обидой в голосе сказал Лукашенко. -Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил.

- Если обещал – сделаю, - с готовностью отозвался Путин

О чем ещё говорили Путин и Лукашенко

Владимир Путин: Вооруженные силы России достигнут поставленных целей на Украине

Об этом президент заявил на встрече с тружениками космодрома «Восточный» (подробнее)

Белоруссия поможет достроить космодром Восточный

Путин рассказал, что Россия нуждается в опытных рабочих (подробнее)

Владимир Путин: санкции не помешали запустить Гагарина в космос

Президент вспомнил, что делал 12 апреля 1961 года (подробнее)

Путин сравнил фейк о Буче с "химоружием" в Сирии

Российский лидер заявил, что в Сирии организовывались похожие провокации (подробнее)