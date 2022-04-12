За год россияне отдали мошенникам 13,5 млрд рублей: в Центробанке назвали самые популярные способы обмана

В Центробанке назвали самые популярные способы обмана россиян финансовыми мошенниками. Фото: Shutterstock

Шаг за шагом, год за годом доверчивые россияне продолжают наступать на одни и те же грабли и кормить «службу безопасности банка». В прошлом году наши с вами сограждане отдали жуликам 13,5 млрд рублей - на 39% больше, чем в 2020-м. Из них 1,4 млрд перечислили компании, а 12,1 млрд – обычные граждане.

Центробанк разложил по цифрам два главных способа обмана рядовых россиян.

Телефонное мошенничество: 7,97 млрд рублей (+75% к 2020 году)

Из них:

1,97 млрд рублей - когда мошенники звонят по телефону и убеждают зачислить необходимую сумму через банкомат

6 млрд рублей - через деньги отправляются через дистанционное банковское обслуживание

Это тот самый случай, когда проходимцы звонят от имени «полиции» или «службы безопасности банка» и пугают собеседника, что его деньги якобы кто-то уводит со счета. И чтобы спасти сбережения, их необходимо положить на «безопасный счет» (который в реальности принадлежит жуликам).

По данным ЦБ, в прошлом году россияне отдали жуликам 13,5 млрд рублей. Фото: REUTERS

Так вот, в 2021 году Банк России блокировал более 179 тысяч номеров телефонов, используемых злоумышленниками. А теперь оцените, как выросло количество звонков по сравнению с прошлым годом:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Поддельные интернет-ресурсы - еще одна весомая статья доходов для мошенников. Для обмана мошенники используют так называемые фишинговые сайты. Пользователь вводит там данные своей карты, и деньги уходят аферистам. При этом фишинговый интернет-ресурс может выглядеть точь-в-точь как сайт крупного банка, известного магазина или Госуслуг (подробнее см. «Кстати»).

Кроме того, в ход активно шли поддельные сайты с информацией о возможности получения компенсационных выплат от государства или о возможности заработать копеечку за прохождение опроса, теста и т.п. Ну и лже-сайты известных маркетплейсов, магазинов по продаже электроники, бытовой техники, компьютеров тоже были «ходовым товаром» для мошенников.

КСТАТИ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ЗНАЙ

Как уберечься от фишинга?

«Лаборатория Касперского» рекомендует не терять здравый смысл.

- Если вы получили подозрительную ссылку от коллеги или друга (и уж тем более от незнакомца), не переходите по ней.

- В идеале на сайты, требующие ввода личных данных (банки, интернет-магазины и т. д.), ходить по ссылкам вообще не стоит. Лучше набрать адрес вручную.

- Не забудьте использовать и регулярно обновлять антивирусы.

- Не следует думать, что единственная информация, которую необходимо защищать от мошенников, - это данные банковских карт и платежных систем. Многим фишерам достаточно получить доступ к вашей учетной записи в социальной сети или почте.

Простые правила защиты своих денег

Советы от «Госуслуг»

- Никому не сообщайте и нигде не записывайте секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк.

- Заведите отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держите ее с нулевым балансом. Пополняйте эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.

- Пользуйтесь мобильным и онлайн-банком только через свой домашний wi-fi или через мобильный интернет. Wi-fi в общественных местах не дает нужной защиты — мошенники могут легко перехватить данные.

- Подключите двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях (подтверждайте оплаты кодом из смс или пуш-уведомлений).

- Подключите смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Это платная услуга, зато с ней вы сможете своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги.

- Установите на телефон приложения для определения номеров — они уже умеют определять некоторые спам-звонки и звонки от мошенников.

- Скачивайте мобильные приложения банков только в официальных магазинах — Google Play и AppStore.

- Если получили подозрительное сообщение или звонок — перепроверьте информацию, позвоните в банк или лично тому человеку, который просит о помощи.

- Для разных банков используйте разные пароли.

- Не храните на телефоне фото и заметки с данными банковских карт.

- Адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными именами.

- Проверяйте кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.