Владимир Путин: США готовы воевать с Россией до последнего украинца

Президент пообщался с местными рабочими, обсудил будущее Союзного государства, а в конце визита ответил на вопросы журналистов. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

В День космонавтики Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили в Амурской области строящийся космодром Восточный. Президент пообщался с местными рабочими, обсудил будущее Союзного государства, а в конце визита ответил на вопросы журналистов. Вот 10 главных вещей, о которых рассказал российский лидер.

БЛИЦКРИГ НЕ СОСТОЯЛСЯ

Президента спросили, как санкции отразятся на нашей экономике.

- Тот блицкриг, на который рассчитывали недоброжелатели, не состоялся. Финансовая система и промышленность работают ритмично. Конечно, были сложности, поэтому Центробанку пришлось поднять ключевую ставку. Но сейчас она уже снижается. Российская экономика прочно стоит на ногах. Есть риски с логистикой, международными расчетами, но экономика России работает эффективно и стабильно.

ЖДАТЬ ЛИ ГОЛОДА

- Здравый смысл тоже должен расставлять акценты. Нам создают проблемы с заходом в порты, со страховкой судов. Если ничего не поменяется, то объемы поставок удобрений сократятся. Отрасль заинтересована в наших удобрениях. Без них продуктивное сельское хозяйство просто невозможно. А без эффективности не будет достаточного количества продовольствия. И так уже цены на удобрения в три раза выше, чем были до спецоперации. Голод может возникнуть в целых регионах мира. Дальше последуют волны миграции, если ничего не делать.

УКРАИНА И ДОНБАСС - НЕ ГЛАВНОЕ

- Что сегодня происходит? Слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот, что главное! Главное даже не трагические события на Донбассе и на Украине. Много раз говорили, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть! Вот в чем квинтэссенция происходящих событий.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

- Что касается хода операции на Украине. Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану. Действия в определенных регионах Украины были связаны с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса, а целью всей нашей операции является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе.

КТО ВИНОВАТ В ТРАГЕДИИ БУЧИ

- Что касается Бучи. Я разговариваю с коллегами из западных стран. И когда они мне говорят: «Буча», - я спрашиваю: «А вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией?» И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил. Как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане. Тишина!

Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. У ФСБ есть документы - как, кто (у них есть соответствующие перехваты), на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка.

ВСЕ ДВЕРИ НЕ ЗАХЛОПНУТЬ

Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? Мы подсели на чужие технологии, перестали развивать свои компетенции. А в рамках системы, которая еще действует в мировой конкуренции, оказались возможными шаги вне правил. МС-21 – как только мы с ним продвинулись вперед - сразу шлеп, и закрыли нам рынок композитных материалов. Все, лишь бы затормозить нас, чтобы продукт не вышел на рынок раньше Боинга. Мы вынуждены будем развивать свои компетенции. Все двери и окна никому захлопнуть не получится.

КАК ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ

Что касается переговоров: Мы вышли в Стамбуле на определенный уровень. Затем последовали наши действия, которые должны были помочь продолжению переговоров. Но в итоге мы получили провокацию в Буче. Украина снова отошла от своей позиции, и опять возникла тупиковая ситуация.

Такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей. И пока этого не будет, военная операция продолжится до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале.

ОТКУДА ТАКОЕ ЕДИНЕНИЕ ЗАПАДА

Помните, как-то одного из бывших премьер-министров Великобритании своя собственная пресса называла пуделем президента Соединенных Штатов? Разве не обидно? В таком же обидном положении по факту находятся почти все руководители европейских государств. А здесь вот: «агрессия со стороны России», «единый общий враг», - очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. Всегда обслуживали, а сейчас можно делать это с открытым забралом, принимая решения, которые идут на пользу США, но объясняя это необходимостью «дать отпор агрессору».

ОШИБКА ВЫШЛА

Инфляция, рост цен на бензин будут отражаться на внутриполитических процессах Запада. Они-то рассчитывали, что санкции повлияют на внутреннюю политику России. Но они как всегда ошиблись. Русский народ всегда сплачивается в кризис.

30% СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ ВЫПОЛНЕНО

Путин рассказал, что 30% из 28 союзных программ уже выполнены. Окончательно завершить все планируется к концу 2023 года. Вот, что уже сделано:

- Объединены системы косвенных налогов.

- Объединены рынки электроэнергии.

- Расчеты за энергоносители ведутся в российских рублях.

- Создано единое оборонное пространство.

- Объединяются национальные платежные системы.

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