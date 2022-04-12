Манифест многополярного мира: вновь бродит призрак по Европе…

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Происходящие в мире события все меньше напоминают просто конфликт между Россией и Украиной. Как круги по воде расходится по миру понимание истинного смысла происходящего, все больше события приобретают черты протеста планетарного большинства против агрессивно-сплоченного меньшинства. И все больше приобретает смысл в этих событиях манифест о начале мирового экономического и политического переустройства.

Этот манифест, скорее всего, звучит так:

«Все! Надоело!

Вы столетиями укрепляли свое экономическое могущество плодами устроенных вами войн и конфликтов.

Вы десятки лет объединялись и укреплялись, используя разобщенность остальных стран и континентов.

Вы презрительно называли нас «третьим миром» и развивающимися странами, при этом делали все, чтобы мы не развивались и не становились в один ряд с вами.

Созданная вами мировая экономическая модель позволяла вам контролировать финансовые потоки и ресурсы, допуская нас до них только, если мы хорошо себя ведем.

Вы разработали идеалы, нормы и принципы, присвоили себе исключительное право требовать их соблюдение и контролировать их исполнение.

Ваша система международных расчетов - это механизм понуждения несогласных и инструмент наказания непокорных.

Вы сами себя обьявили мировым сообществом. И искренне сами в это поверили. Поверили в то, чего не может и не должно быть.

Но всему приходит конец. В том числе и терпению мирового сообщества.

И мы хотим напомнить трем дюжинам стран, чье население едва превышает миллиард, что на земле живет еще семь миллиардов людей. Со своими идеалами, нормами и принципами.

Что территории наших стран составляют 65 процентов суши.

Что, именно в наших странах сконцентрировано подавляющее количество природных ресурсов и пресной воды, что у нас никак не меньше интеллектуальных возможностей, человеческого капитала и современного оружия.

Что географическое расположение наших стран позволяет именно нам считать себя мировым сообществом в отличие от государств коллективного Запада, на 80 процентов своего состава разместившихся на одном полуконтиненте.

Нам надоело слушать ваши постоянные поучения о том, как развивать свое общество, как общаться между собой, как воспитывать детей и как торговать.

Ваша экономическая модель позволяет развиваться только вам, одновременно сдерживая других, применять санкции, отбирать активы и разрушать торговые связи. А по другому - осуществлять экономическое и политическое давление на любую неугодную страну, имеющую свой взгляд на свой путь развития.

При этом у нас есть серьезные сомнения- кто же рядится в судейскую мантию? Похоже, это те, кто все последние годы незаконно бомбят суверенные государства? Те, кто без санкции ООН самозванно решают - чью экономику следует рвать в клочья? Кто затыкает рот независимым средствам массовой информации и неугодным политикам? Кто уничтожает научные и культурные связи, лишает спортсменов гимна и флага?

Именно поэтому пришло время демонтировать эту одряхлевшую и несправедливую систему. Мир должен стать сбалансированным и справедливым. Без мировых центров силы и законодателей политических правил. Без гегемонов и сателлитов.

Народы наших и ваших стран в равной степени и вместе должны жить в достатке, мире и спокойствии. Многие из нас это уже поняли и мы решили изменить сложившийся миропорядок, сделать наш мир действительно безопасным, справедливым и благополучным. Для всех без исключения.

Чтобы наш мир не делился на героев и изгоев, чистых и нечистых, чтобы в нашем мире не оставалось разделяющих всех нас категорий «свои» и «чужие».

И мы намерены сделать в рамках международного права и общечеловеческих принципов все, чтобы вы перестали единолично управлять нашим миром».

Добавить к этому манифесту можно еще только одно. Прошло почти 175 лет, как был обнародован марксовский манифест. И вновь в Европе замаячил призрак. И снова предвещает перемены. Только это уже совсем другой призрак, это призрак конца однополярного мира и полного его переустройства.