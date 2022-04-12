На убийцу российских солдат и кадыровцев Мамуку завели уголовное дело

Командир «Грузинского национального легиона» Украины Мамука Мамулашвили. Фото: YouTube

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Украины Мамуки Мамулашвили. Он обвиняется Следственным комитетом России в создании вооруженного формировании, вербовке наемников, участие в вооруженном конфликте и ряде других преступлений.

- Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил России, - говорится в обвинении.

В следствии отметили, что Мамука призвал в своем последнем интервью к уничтожению российских военнослужащих, что участвуют в специальной военной операции на Украине.

Следствие установило всех членов грузинского легиона. Они будут задержаны за наемничество. Если им повезет, они будут преданы суду.

Напомним, ранее Мамука заявлял, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и кадыровцев. Так он прокомментировал убийство российских военнопленных, которых расстреляли со связанными за спиной руками под Киевом. Кадры этого расстрела попали в Сеть.

В одном из убийц эксперты опознали подручного Мамуки - бывшего охранника экс-президента Грузии Саакашвили Теймураза Хизанишвили.

Блогеры также нашли личные аккаунты в соцсетях жены Хизанишвили, которая оказалась украинкой. По данным ряда СМИ грузинские легионеры перебрались в Киев еще в 2014 году, где их использовали в качестве снайперов во время Евромайдана. В Киеве этих убийц тогда никто не знал.

А на Кавказе они давно потеряли к себе уважение, после того, как побывали в плену в Абхазии, а потом связали свою судьбу с Саакашвили.