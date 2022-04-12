Военкор "Комсомолки" попал под обстрел снайпера в Мариуполе

Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки и по пути заглянули в храм Архистратига Михаила. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уже в минувшую субботу, я догадывался, что «Азовцы» будут пытаться покинуть город любой ценой. На Запорожском шоссе, заходящем в Мариуполь, в кюветах валялись два одинаковых темно-серых «фольксвагена» с буквами Z из медицинского пластыря. Машины были новенькие, чистые, скорее всего их утащили еще до начала боев из автосалона и припрятали до поры до времени. У каждой машины на заднем стекле – по десятку пулевых отверстий точно в районе головы и тела водителя. Как мне рассказали неофициально, это сработали «секреты» на пустоватом с виду Запорожском шоссе. Осажденные нацисты пытались «пробить» выход из города. Не получилось.

С пляжа напротив кафе «Ивушка» прекрасно просматривалась знаменитая рукотворная шлаковая гора «Азовстали», порт, трубы и корпуса заводов. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще одна попытка выхода случилась в ночь с воскресенья на понедельник, на трассе H20. «Азовцы» и армейцы собрали «бронекулак» из 30 машин и танков и примерно 700-800 человек, готовых попытать счастья и попробовать на прочность кольцо окружения Мариуполя. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, наша авиаразведка отследила этот прорыв еще на стадии сборов. Технику частью пожгли, частью бросили, а нацисты разбежались или вернулись в Мариуполь. Все наши части, окружающие город, ночью были подняты по тревоге…

В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме: перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерией. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Разумеется, возвращаться обратно, в ловушку мариупольской промзоны, нацисты не стали. Они рассеялись по пригородам и только что освобожденной многоэтажной застройке.

С утра, спецкор КП выдвинулся к «Азовстали» по побережью моря. С пляжа напротив кафе «Ивушка» прекрасно просматривалась знаменитая рукотворная шлаковая гора «Азовстали», порт, трубы и корпуса заводов. В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме: перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерией. Море было затянуто плотным туманом и было слышно, как из это серого киселя, по «Азовстали» бьют наши корабли, отрабатывая какие-то цели. Куда-то попали и над промзоной встал столб жирного черного дыма.

Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки и по пути заглянули в храм Архистратига Михаила. Храм строили почти 20 лет, собирая деньги по крупицам. И практически приготовили внутренние помещения к росписи… Храм выдержал почти десяток попаданий снарядов. Монастырский корпус зияет огромными дырами. На смотровой площадке перед храмом, тремя минами разбили в дребезги памятник Митрополиту Иллариону. Нас встретила бабушка Татьяна, «храмовая бабушка»:

- Я же понимаю, ребятки, что по другому их из города не выкурить. У меня у самой, в квартире, одной стены нет. Выбило снарядом.

Нас встретила бабушка Татьяна, «храмовая бабушка» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пытаюсь ее утешить:

- Вставляют такие выбитые плиты, думаю, не со зла выбили, случайно.

Но, бабушка не соглашается:

- У меня никогда никто по чердаку не ходил. А с марта я вдруг стала слышать – топ-топ, ходят. Несколько человек. Вот их и выбили. А сами бы и не ушли, мы же понимаем…

Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя. Но стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой, военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал. Поэтому, я успел услышать только два выстрела, относительно близко, может, метров 200, потом крик военкора Медведева «снайпер!», секунда, и я оказался в самом безопасном месте – за двигателем и колесом машины. Как потом признался военкор Медведев, действовали мы правильно, вот только ему не хватило душевных сил, бросить термос с кофе. Термос стоял на крыше машины.

На смотровой площадке перед храмом, тремя минами разбили в дребезги памятник Митрополиту Иллариону. Фото: Дмитрий СТЕШИН

По большому счету, пока мы забирали термос, заводили машину…снайпер бы нас там всех и прикончил, на этой голой площадке на вершине холма, зажатых между машиной и стеной храма. Снайпера спугнули чеченцы на бронеавтомобиле. Они тоже слышали выстрелы, бросились в машину и погнали в частный сектор, раскинувшийся на следующем холме - зачищать.

Стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой, военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Осталось совсем немного. И можно предположить, что упертость осажденных на исходе. Как сказал мне один знакомый боец «Востока»:

- Дима, ты можешь мне объяснить, за что они там сидят, на этой «Азовстали»? За кого? Вот и я не знаю. После боевых действий разберемся.

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