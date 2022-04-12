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12 апреля 2022 15:39

Военкор "Комсомолки" попал под обстрел снайпера в Мариуполе

Спецкор КП Дмитрий Стешин передает из почти освобожденного города, как оттуда бегут нацисты, а товарищи-военкоры спасают его от верной гибели в давно зачищенном квартале
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки и по пути заглянули в храм Архистратига Михаила.

Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки и по пути заглянули в храм Архистратига Михаила.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уже в минувшую субботу, я догадывался, что «Азовцы» будут пытаться покинуть город любой ценой. На Запорожском шоссе, заходящем в Мариуполь, в кюветах валялись два одинаковых темно-серых «фольксвагена» с буквами Z из медицинского пластыря. Машины были новенькие, чистые, скорее всего их утащили еще до начала боев из автосалона и припрятали до поры до времени. У каждой машины на заднем стекле – по десятку пулевых отверстий точно в районе головы и тела водителя. Как мне рассказали неофициально, это сработали «секреты» на пустоватом с виду Запорожском шоссе. Осажденные нацисты пытались «пробить» выход из города. Не получилось.

С пляжа напротив кафе «Ивушка» прекрасно просматривалась знаменитая рукотворная шлаковая гора «Азовстали», порт, трубы и корпуса заводов.

С пляжа напротив кафе «Ивушка» прекрасно просматривалась знаменитая рукотворная шлаковая гора «Азовстали», порт, трубы и корпуса заводов.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще одна попытка выхода случилась в ночь с воскресенья на понедельник, на трассе H20. «Азовцы» и армейцы собрали «бронекулак» из 30 машин и танков и примерно 700-800 человек, готовых попытать счастья и попробовать на прочность кольцо окружения Мариуполя. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, наша авиаразведка отследила этот прорыв еще на стадии сборов. Технику частью пожгли, частью бросили, а нацисты разбежались или вернулись в Мариуполь. Все наши части, окружающие город, ночью были подняты по тревоге…

В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме: перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерией.

В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме: перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерией.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Разумеется, возвращаться обратно, в ловушку мариупольской промзоны, нацисты не стали. Они рассеялись по пригородам и только что освобожденной многоэтажной застройке.

С утра, спецкор КП выдвинулся к «Азовстали» по побережью моря. С пляжа напротив кафе «Ивушка» прекрасно просматривалась знаменитая рукотворная шлаковая гора «Азовстали», порт, трубы и корпуса заводов. В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме: перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерией. Море было затянуто плотным туманом и было слышно, как из это серого киселя, по «Азовстали» бьют наши корабли, отрабатывая какие-то цели. Куда-то попали и над промзоной встал столб жирного черного дыма.

Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя.

Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки и по пути заглянули в храм Архистратига Михаила. Храм строили почти 20 лет, собирая деньги по крупицам. И практически приготовили внутренние помещения к росписи… Храм выдержал почти десяток попаданий снарядов. Монастырский корпус зияет огромными дырами. На смотровой площадке перед храмом, тремя минами разбили в дребезги памятник Митрополиту Иллариону. Нас встретила бабушка Татьяна, «храмовая бабушка»:

- Я же понимаю, ребятки, что по другому их из города не выкурить. У меня у самой, в квартире, одной стены нет. Выбило снарядом.

Нас встретила бабушка Татьяна, «храмовая бабушка»

Нас встретила бабушка Татьяна, «храмовая бабушка»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пытаюсь ее утешить:

- Вставляют такие выбитые плиты, думаю, не со зла выбили, случайно.

Но, бабушка не соглашается:

- У меня никогда никто по чердаку не ходил. А с марта я вдруг стала слышать – топ-топ, ходят. Несколько человек. Вот их и выбили. А сами бы и не ушли, мы же понимаем…

Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя. Но стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой, военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал. Поэтому, я успел услышать только два выстрела, относительно близко, может, метров 200, потом крик военкора Медведева «снайпер!», секунда, и я оказался в самом безопасном месте – за двигателем и колесом машины. Как потом признался военкор Медведев, действовали мы правильно, вот только ему не хватило душевных сил, бросить термос с кофе. Термос стоял на крыше машины.

На смотровой площадке перед храмом, тремя минами разбили в дребезги памятник Митрополиту Иллариону.

На смотровой площадке перед храмом, тремя минами разбили в дребезги памятник Митрополиту Иллариону.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

По большому счету, пока мы забирали термос, заводили машину…снайпер бы нас там всех и прикончил, на этой голой площадке на вершине холма, зажатых между машиной и стеной храма. Снайпера спугнули чеченцы на бронеавтомобиле. Они тоже слышали выстрелы, бросились в машину и погнали в частный сектор, раскинувшийся на следующем холме - зачищать.

Стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой, военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал.

Стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой, военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Осталось совсем немного. И можно предположить, что упертость осажденных на исходе. Как сказал мне один знакомый боец «Востока»:

- Дима, ты можешь мне объяснить, за что они там сидят, на этой «Азовстали»? За кого? Вот и я не знаю. После боевых действий разберемся.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 12 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 апреля 2022 года (подробности)

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