Сбербанк первым из крупных банков начал снижать ставки по ипотеке

Также на рынке действуют программы господдержки, проценты по которым ниже ориентиров, которые указаны в постановлении правительства России. Эксперты рынка рассказали о том, стоит ли ожидать очередного снижения и что ждет российский рынок жилья.

Снижение ключевой ставки и снижение ставок по ипотечным программам — положительный сигнал для участников рынка, позволяющий надеяться на смягчение кредитно-денежной политики государства и появление в скором времени приемлемых для заемщиков условий кредитования без привязки к программам господдержки, считают в Level Group.

«Ключевая ставка однозначно продолжит снижаться. Думаю, в конце 2022 года она опустится до показателя близкого к уровню этого января. То же самое касается ставок по ипотеке. На днях правительство объявило, что сохраняет прежнюю ставку по сельской ипотеке и выделило дополнительные средства на реализацию этой программы. Аналогичные решения приняты по семейной и дальневосточной ипотекам», - говорит Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens.

По ее словам, рынок поэтапно движется в направлении восстановления. В процессе движения строить прогнозы кажется несвоевременным. Все очень быстро меняется: еще недавно ключевая ставка была 20%, сейчас, при ключевой ставке 17% - банки оживились и начали снижать базовые ставки по ипотеке.

«К лету мы можем увидеть ставки по обычной ипотеке на уровне 12-14%. Это может стать следствием смягчения кредитно-денежной политики Центробанка на фоне стабилизации экономики. Мы видим, что ЦБ снизил ключевую ставку на внеплановом заседании в пятницу. Ключевая ставка 17% сегодня является все также заградительной для новых кредитов, но является сигналом для рынка. В то же время мы видим существенное снижение ипотечных ставок от крупных игроков», - отмечает заместитель генерального директора «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Ионов.

Застройщики полагают, что сегодняшняя ситуация, когда банки перешли от роста к снижению ставок, в том числе ритм задает Сбер как лидер рынка, позволит укрепить положительные тенденции и привлечь новых покупателей.

«Снижение ипотечных ставок приводит к повышению спроса на недвижимость. Часть покупателей, которые ранее взяли паузу в решении жилищного вопроса, вновь перейдут к активным действиям: переговорам о покупке и заключению договора. На рынке новостроек можно ожидать ценовой стабильности. Она необходима застройщикам и банкам, чтобы снизить напряженность на рынке и сохранить лояльность аудитории», - отметил Юрий Черноиванов, заместитель финансового директора ГК «Гранель».

Яна Кадомцева, директор по продажам компании Поли Групп, отмечает, что покупатели жилья активно интересуются льготной ипотекой на новостройки. «У нас в компании доля льготной ипотеки до апреля 2022 была около 80%, так как сумму расширили до 12 миллионов рублей, то под госпрограмму теперь могут купить квартиры все наши клиенты», - говорит эксперт.

Конечно, то, что на рынке новостроек можно приобрести квартиру по более низким ставкам. Именно з-за этого может произойти переориентация спроса с вторичного рынка на первичный, считает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи». По ее мнению, активность на рынке вторичного жилья начнёт расти, когда ставки по ипотеке опустятся ниже 14-15%.

«Но надо учитывать, что произойдёт это не в моменте, многие потенциальные покупатели будут до последнего тянуть в ожидании дальнейшего снижения ставок. Самый же оптимальный вариант покупки квартиры в сложившихся условиях - это подбирать объекты, где собственники готовы делать скидку», - говорит эксперт.

Как ни парадоксально, но здоровье вторичного рынка напрямую влияет на первичный, так как очень часто люди продают свою имеющуюся квартиру, чтобы купить новостройку. «Поэтому застройщики тоже заинтересованы, чтобы на рынке вторичного жилья были хорошие условия. Давать какие-то долгосрочные прогнозы пока тяжело, но остается надеяться, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, что в целом положительно скажется на рынке недвижимости», - поделился мнением Искандер Юсупов, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой».

Надежда Ильина, директор по развитию ГК «Лидер Групп» отмечает, что эффективным методом поддержания спроса на рынке жилья может стать ипотека на уровне 10% и менее. «Это тот разумный минимум, который может существовать в нынешних экономических условиях. Для его достижения необходима совместная работа банков и застройщиков. И мы к этому стремимся», - сказала она.