Простые занятия и упражнения, которые помогут мозгу после ковида

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории. Фото: Семен Антонов/ТАСС

Врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев в своем тг-канале много внимания уделяет ковиду и его последствиям.

У людей, перенесших COVID-19, концентрация внимания и память, скорость обучения и скорость обработки информации могут быть снижены больше полугода. А кто-то жалуется, что и год спустя после болезни не вернул нормальные функции. Из-за нарушений памяти страдают исполнительные функции, а из-за нехватки концентрации теряется желание узнавать что-то новое.

МОЗГ ПОСЛЕ КОВИДА СТАРЕЕТ НА 10 ЛЕТ

«Неприятно осознавать, что риск потери серого вещества коры головного мозга после воздействия SARS-CoV-2, эквивалентен 10 годам старения. И такая потеря происходит независимо от тяжести заболевания, возраста и пола», - пишет Александр Соловьев.

Но помочь мозгу можно. И секрет не в специальных «сосудистых» или ноотропных препаратах.

Секрет в постоянной тренировке и соблюдении основных принципов реабилитации, применяемых при поражении головного мозга (после травм и инфекционных поражениях мозга, при нейродегенеративных заболеваниях). Ведь по сути воздействие ковида сродни травме или даже микроинсульту. А в таких случая используют различные варианты мозговых игр. Как правило, такие игры не тренируют мозг, но заставляют его работать и доставляют удовольствие (настольные игры, кроссворды, викторины и пр).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА

1. Собирайте пазлы из большого количества частей.

В это время задействуется система визуальной обработки — сканирование мелких частей, тонкие различия в форме и цветах, мелкая моторика, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины.

2. Тренируйте периферическое зрение.

Это упражнение хорошо сочетается с релаксацией за пределами дома (в парке, в лесу, в любом новом месте): смотрите прямо, не двигая глазами и сосредоточьтесь на всем, что попадает в поле зрения без движения глаз, особенно в периферийные участки. Закрыв глаза мысленно воссоздайте зафиксированную визуальную картину в деталях. Потом откройте и сравните с тем, что сохранилось в мозге. Повторите попытку, добавляя список увиденного.

3. Запоминайте и пойте на память новые песни.

А еще лучше начните осваивать какой-то музыкальный инструмент. Это фантастическая тренировка мозга, ведь требует многих взаимосвязанных действий разных отделов мозга. Игра на укулеле, глюкафоне, да хоть губной гармошке — на ваше усмотрение.

4. Переключение ведущей руки

Пробуйте использовать другую руку в обычных повседневных действиях. Если вы правша, начните чистить зубы левой рукой. И наоборот — если левша, подключайте правую руку.

Как только вы станете чистить зубы уверенно — переходите к сложным задачам: используйте другую руку во время еды, письма или рисования.

Миллионы нейронов приспосабливаются, образуются новые связи, чтобы установить лучший контроль при использовании «другой» руки.

5. Играйте с мячом.

Даже самые простые игры с маленьким мячом улучшают мозг и взаимодействие между разными отделами мозга. Простые подбрасывания, перекидывания из руки в руку, бросание в емкость, бросание в стену и ловля мяча на отскоке. Можно даже заняться жонглированием!

Кстати, катание суджок (колючего мячика) в ладонях, упражнения с ним тоже тренируют мозг.

6. Начните вязать крючком или на спицах

Очень хороший способ для тренировки тонкой моторики, безошибочных действий, бдительности и внимания.

7. Ходите по неровным поверхностям

Это улучшает вестибулярную систему, развивает контроль равновесия и баланса. Мощенная булыжником дорога, загородные прогулки по пересеченной местности, подъем в горы — не ищите легких путей! А летом можно некоторые время гулять босиком.