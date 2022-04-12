Александр Ширвиндт поразил громким признанием: "Я лишился чести и достоинства"

Александр Ширвиндт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Ширвиндт сделал громкое признание. 88-летний актер несмотря на солидный возраст по-прежнему выглядит отлично, любит пошутить и взбодрить публику.

"Я должен сделать искреннее признание, очень для меня неприятное. Дело в том, что несколько дней назад я лишился чести и достоинства. И я должен сейчас вам об этом сказать, чтобы не уносить это с собой", - огорошил Александр Ширвиндт на презентации своей новой книги "Отрывки из обрывков".

Присутствующие гости в этот момент ахнули. Кто-то перестал дышать. К всеобщему облегчению легендарный артист продолжил свою речь, в которой пояснил, что же случилось.

Оказывается, 7 апреля должна была состояться юбилейная премия "Ника". Два месяца назад Ширвндту позвонили академики Российской академии кинематографических искусств Юлий Гусман и Андрон Кончаловский. Они сообщили, что в номинации "За честь и достоинство" большинством голосов, почти единогласно, выбрали Александра Анатольевича.

"Но накануне вручения статуэток мне сообщили, что церемония награждения юбилейной премии переносится на неопределенный срок. Так что чести и достоинства я лишился. А переносить вручение на неопределенный срок в моем возрасте… 88 лет - только вдумайтесь! Ужас! Я думаю, что уже никогда не получу эту премию", - с улыбой добавил мэтр.

После этих слов зал взорвался аплодисментами. Затем артист потряс гостей, когда а-капелла запел детскую песенку из "Клуба знаменитых капитанов".

Кстати, ранее актер делился секретом поддержания себя в форме. "У меня очень тяжелая зарядка утром. Лежа, я сначала сучу ножками - это полезно для поясницы. 30 раз. Потом с трудом, кряхтя, сажусь на кровати и делаю вращательное движение на скрипучей шее пять раз туда, пять раз обратно. И потом плечиками десять раз. Меня кто-то когда-то научил, и я привык. И чувствую, что сделал зарядку", - рассказывал Александр Анатольевич.