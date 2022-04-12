Минобороны: в шести опорных пунктах ликвидированы 120 националистов из 24-ой бригады ВСУ

Oфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В районе населенного пункта Попасная Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковке в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорской и Пришиб Харьковской области.

В небе Минобороны России также удерживает превосходство: российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

130 - самолетов.

99 - вертолетов.

244 - зенитных ракетных комплекса.

445 - беспилотных летательных аппаратов.

2153 - танка и других боевых бронированных машин.

241 - установка реактивных систем залпового огня.

924 - орудия полевой артиллерии и миномета.

2063 - единицы специальной военной автомобильной техники.