Минобороны: в шести опорных пунктах ликвидированы 120 националистов из 24-ой бригады ВСУ

Oфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Фото: Министерство обороны РФ
В районе населенного пункта Попасная Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковке в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорской и Пришиб Харьковской области.
В небе Минобороны России также удерживает превосходство: российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
130 - самолетов.
99 - вертолетов.
244 - зенитных ракетных комплекса.
445 - беспилотных летательных аппаратов.
2153 - танка и других боевых бронированных машин.
241 - установка реактивных систем залпового огня.
924 - орудия полевой артиллерии и миномета.
2063 - единицы специальной военной автомобильной техники.