Михаил Ефремов похудел и выступает за спецоперацию

Все, что остается артисту, - вести себя показательно, примерно и молить о снисхождении. Фото: Кадр из фильма

Этим летом исполнится два года с момента жуткого ДТП, которое случилось по вине заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Напомним, управляя автомобилем в нетрезвом виде, на Смоленской площади в Москве он лоб в лоб влетел в автофургон модели Lada Granta, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. Михаил Олегович отправился в колонию на 8 лет (потом срок смягчили до 7,5 года). Что сегодня происходит с актером, выясняла «КП».

Милосердие выше справедливости

Процесс был громким и парадоксальным: Ефремов то отрицал вину, то признавал, то извинялся, то называл родственников погибшего алчными, то валил все на адвоката Эльмана Пашаева... А сегодня защита Ефремова ищет лазейки, чтобы просить суд снизить наказание.

В Верховный суд поступила жалоба от защитника актера Петра Хархорина. Он указывает, что его клиент получил аномально большой срок за ДТП: в России таких еще не давали. Адвокат отмечает, что за 15 месяцев в тюрьме у Ефремова нет ни одного взыскания. Мол, идеальный арестант, у которого к тому же на попечении трое несовершеннолетних детей. К ходатайству приложено письмо 28 деятелей культуры в диапазоне от Юрия Башмета до Константина Хабенского.

Верховный суд, как стало известно «КП», истребовал дело для изучения.

Еще одна лазейка - статья 80 УК РФ, она позволяет заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием (домашним арестом или принудительными работами). В теории Михаил Олегович может рассчитывать на это спустя четверть срока - то есть уже в конце мая. А вот право просить об условно-досрочном освобождении Ефремов получит только после того, как отбудет минимум треть наказания - то есть в конце 2022-го.

И швец, и чтец

За время содержания в колонии артист заметно похудел. Актер все так же занят швейным ремеслом - вставляет молнии в одежду. А еще Михаил Олегович помогал делать антиковидные костюмы для медработников.

Не забывает Ефремов и о творчестве. Выпустил фильм-спектакль по мотивам «Преступления и наказания» к 200-летию Достоевского. Заключенные колонии читали монологи, а дочь актера Вера сыграла Соню Мармеладову (она сняла себя на видео, запись передали на зону) - эта работа получила первый приз конкурса ФСИН.

Вера, Надежда, Борис

С пятой женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой, актер вопреки слухам не разводился. Наоборот, супруга стойко переносит все тяготы воспитания троих детей без мужа. Их дети Вера (17 лет), Надежда (14 лет) и Борис (12 лет) прекрасно знают, что папа в тюрьме. У Бори есть проблемы со здоровьем, он астматик, как и отец. Друзья Михаила Олеговича не оставляют семью Ефремова, стараются помогать. Так, Гарик Сукачев, признававшийся, что никогда не отречется от друга, снял его сына Бориса в короткометражке «Помнишь». Его жену певец и режиссер тоже взял в проект.

Следит за «Спартаком» и событиями на Украине

«КП» удалось обменяться несколькими сообщениями с Михаилом Олеговичем через электронную систему «ФСИН-Письмо». Раскрывать содержание этих писем, учитывая этические соображения, мы не станем. Можем лишь утверждать, что актер с положенным смирением, но не без иронии наблюдает за происходящим вокруг его любимого футбольного клуба «Спартак» (Москва).

Родная сестра артиста, театральный критик Анастасия Ефремова (ей 64 года), постоянно на связи с братом и даже... рада его заключению. В студии шоу НТВ «Звезды сошлись» она огорошила зрителей признанием: «Мне даже спокойнее, что он там - целее будет. Он на самом деле очень сильный человек».

Колония Ефремова находится недалеко от границы с Украиной - в Белгородской области. Адвокат актера Петр Хархорин заявил, что Михаил Олегович поддержал военную спецоперацию ВС РФ. Со слов Хархорина, актер ему сказал: «Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас».

ЗВОНОК БЫВШЕМУ АДВОКАТУ

Эльман ПАШАЕВ:

Основания для снижения срока были

- Любой другой человек на месте Михаила получил бы максимум два года по этой статье (ст. 264 ч. 4 УК РФ). А потом отправился бы в колонию-поселение, а не общего режима, как сейчас Ефремов. Судили не гражданина, а актера Михаила Ефремова [со всей его репутацией]. За его высказывания и хамское поведение. Еще тогда, когда я с ним работал, были все основания для снижения срока, но его новая защита поверила шоумену Александру Добровинскому (адвокату семьи потерпевших. - Авт.). Поэтому я не думаю, что Верховный суд примет это дело к рассмотрению.

КСТАТИ

Как дела у старших?

Единственную внучку Ефремов понянчит не скоро. Малышку назвали Аллой - в честь матери актера (на снимке малышка со своей мамой Владой, невесткой арестанта). Фото: НТВ

Сыновья Никита (33 года) и Николай (30 лет) продолжают актерскую карьеру. Пока Никита, пожалуй, более успешен, зато у Николая растет дочка Алла, ей уже два года - это единственная внучка Ефремова. Девочку назвали в честь его матери, советской актрисы Аллы Покровской.

Дочь Анна-Мария (21 год) теперь называет себя Сережей, находится в процессе «трансгендерного перехода» и просит не молиться о ее душевном здоровье. Она (он) называет себя «небинарным трансмаскулинным человеком, полиаморным пансексуалом» - что бы это ни значило.

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