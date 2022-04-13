Кленово живем! Как Пенза превратилась в столицу заморского сиропа

Теперь пензенское «чудо импортозамещения» можно увидеть и в сетевых магазинах, и в ресторанах.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Если бы в Пензе была хоккейная команда мирового уровня, она непременно называлась бы Penza Maple Leafs - по аналогии со знаменитым канадским клубом Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из Торонто»). Потому что если Канада - Страна кленового листа и кленового сиропа, то Пенза - российская столица этого лакомства.
Пензенская область неожиданно заняла более 60% российского рынка этого деликатеса, потеснив конкурентов из Северной Америки. Сироп, произведенный в поволжских лесах, красуется на полках известных сетевых магазинов и подается в ресторанах, а гурманы дивятся: что, правда, из наших кленов сделано? Такое возможно? Спецкор «КП» отправился посмотреть на пензенское чудо импортозамещения.
...Чумазый от весенней распутицы «уазик» несколько километров уверенно ползет по раскисшей лесной дороге, пока не упирается в громадный сугроб.
- Приехали! - глушит мотор главный пензенский кленовар Александр Анашин. Мне обещали показать, как собирают кленовый сок, из которого впоследствии будет сварен сироп, и я ищу глазами людей с ведрами. Но, кроме нас, здесь никого нет. Лишь деревья, опутанные какими-то трубками, похожими на медицинские капельницы, только поставили их не людям, а кленам в высверленные дырочки («они потом сами затянутся, без вреда для дерева»).
- А это он и есть - наш кленопровод! - показывает на трубочки Александр. - Ведрами - это дедовский способ, мы все по науке. Смотри, высверливается небольшое отверстие, туда вставляется сосок и соединяется трубками, по которым сок и поступает в место сбора. 170 км таких трубок по всему лесу, отечественные, прочные - выдерживают ночные заморозки, и кабаны их не порвут. В прошлом году добыли 1,2 млн литров сока, из которого сварили более 20 тысяч литров сиропа. И это мы пока всего лишь треть леса используем, есть куда развиваться! В этом году, по планам, объем производства удвоится и достигнет 40 тысяч литров.
И Родина щедро поила меня кленовым сиропом, кленовым сиропом…
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
- Получилось же! - ликует руководитель проекта «Пензенские кленоварни» Иван Меркулов. - Всего за 4 года вышли на окупаемость. Хотя в самом начале, когда объявил, что будем здесь сироп в промышленных масштабах делать, люди пальцем у виска крутили: какой еще сироп в этой глуши, авантюра сплошная!..
Впрочем, сначала была идея, которой Иван, как один из организаторов международной выставки PIR Expo и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, заболел двенадцать лет назад.
Александр Анашин учился варить сироп в Северной Америке у признанных мастеров этого искусства.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Упомянутая выставка - крупнейший проект в области индустрии питания и гостеприимства. Где в том числе шеф-повара подбирают ингредиенты и продукты для крутых ресторанов, и всяк пытается угодить им, нахваливая свои изыски. Однако этот «всяк» был кем угодно, но только не россиянином, и рестораторы толпились у стендов с новозеландской ягнятиной, чилийским сибасом, итальянскими сырами.
- Тогда и подумал: а наше-то где? - говорит Иван.
- Ну да, у нас тоже всякой рыбы-мяса-овощей полно... - не понимаю я.
- Полно, - соглашается он. - Но продуктов с продуманной стратегией, экологичным производством, брендами, хорошей упаковкой, на которые купились бы рестораны, было немного. И мы поехали по регионам. Убедились: есть еда, много качественной еды! Нужно лишь хорошо наладить эту цепочку.
Первый опыт был поставлен на хакасских баранах, известных по всей Сибири. Губернатор идею поддержал, был построен завод по переработке, и вскоре баранина стала настоящим региональным брендом, отправляясь не только в крутые рестораны, но и на экспорт.
А Иван продолжал поиски новых продуктов, которые можно вывести на рынки. И тут - настоящая находка!
- Как-то на нашей подмосковной даче мы с отцом поэкспериментировали с кленовым соком, - вспоминает кленовар Александр Анашин. - Кустарно, в кастрюлях сварили. Получилось что-то сладкое. Побежали в магазины и скупили все канадские образцы, чтобы сравнить. Попробовали. Ба! Да у нас не хуже! Угостили Ивана Меркулова, в компании которого я работал, и тот мысль подхватил: все, делаем кленовый сироп! Только где столько кленов брать? Отец с ходу вспомнил о своей малой родине - деревне Сурки Пензенской области, близ которой этого клена видимо-невидимо. Так мы здесь и оказались. Взяли в аренду 18 квадратных километров леса и начали производство.
Но сначала отправились в Канаду, которая известна кленовым сиропом по всему миру.
- Просто собрались и поехали?
- Ну да, - кивает Иван Меркулов. - Говорю же: чистейшая авантюра, потому что никто до этого в России ничего такого не делал. Прихватили образцы своей продукции и полетели.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Канадские производители встретили русских с изрядной долей скепсиса. Не верили, что знаменитый сироп можно произвести где-либо еще, кроме их страны. Сомневались даже после дегустации привезенного: «Это точно не в Канаде купили?»
В конце концов один из канадцев согласился поделиться технологией. За денежку. Провожал будущих кленоваров с недоумением: чудные эти русские, что они там могут сделать?
- Да и наши тоже не верили: интернет был завален статьями о том, что из нашего остролистного клена ничего не получится, - говорит Александр Анашин. - Но наш остролистный клен - родной брат американского красного клена. Отличие в одном: в их кленах больше сахаристость. И чтобы сварить 1 литр сиропа, им нужно 40 литров сока, нам - 65. Едем дальше?
170 километров трубок «кленопровода» сходятся там, откуда идет дым. Это и есть кленоварня, прямо посреди леса. Тоненькие ручейки сока здесь сходятся в достаточно мощную струю, которой наполняются две здоровенные ванны.
- О, восемь тонн за утро! - прикидывают по меткам кленовары и тут же переводят: литров 120 сиропа получится. - В хороший солнечный день до 100 тонн сока собираем! У нас есть всего 4 - 5 недель в году, пока идет сок и не стали распускаться почки.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Из-за туч тем временем выглядывает солнце, и вскоре поток сока заметно усиливается.
- Мы ж метеозависимые, очень много на погоду завязано, - шутят кленовары и протягивают стакан. - Пробуй!
Приятная и слегка сладковатая жидкость с легким ароматом клена бодрит, а мужики в это время рассказывают о пользе: он гипоаллергенный, годится для диабетиков и хорош против весеннего авитаминоза, поскольку в нем много микроэлементов, сахарозы и глюкозы. Все эти полезные вещества после концентрации его в специальном аппарате и варки останутся в конечном продукте.
Жидкость в большой 7-тонной дровяной печи, которую заказывали в Канаде (такого рода оборудование у нас не производится), булькает, испаряясь и постепенно превращаясь в деликатес. Иван с Александром снимают пробу и вспоминают, как намучились в самом начале пути, когда выварочный котел поставили в Сурках и тонны сока ежедневно приходилось вывозить из леса до печи, а это - почти 11 километров. В итоге решили проблему кардинально, переместив печь в лес, из которого по окончании сокотечения переместят 200-литровые бочки с готовым сиропом в деревню. Там потом оставшийся год сотрудники из местных будут разливать лакомство в красивые бутылочки и отправлять заказчикам, которых у них за эти четыре года появилось немало. Как и туристов: им хочется лично посмотреть невиданное доселе в этих краях производство. С дегустацией продукта и экстремальной ездой по лесной дороге.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
- Мы уже продумали для них целый маршрут, будет такой агрогастрономический туризм, - говорит Иван Меркулов. - Кленовый сироп - это так, для затравки, малая часть большого проекта...
Создать единственное такое в России предприятие и назвать это «малой частью»? Кажется, он готов удивить еще больше. И у него это снова получается.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Малина - золотая жила
- Своя малинка не только дешевле, но и вкуснее!
Фото: Shutterstock
- Ну понял? - возвращает меня Иван к реальности. Битые полчаса я завороженно рассматривал презентацию проекта, который он назвал Агроплатформа «СОТА» (Сельскохозяйственная общественная территориальная агроплатформа). Не припомню, чтобы где-то еще я видел подобный подход к занятости населения русской деревни. Это же готовая программа возрождения деревень! Кооперация нового типа, по-настоящему комплексное развитие сельских территорий... Кажется, в нем есть все, чтобы человек не уезжал из родных мест в поисках «шабашек».
- Для каждого сельского поселения можно найти 3 - 4 брендовых продукта, которые могут производить живущие на этой территории люди, с использованием самых современных технологий, - поясняет Иван Меркулов. - И мы их нашли для своего. Первый ты знаешь - кленовый сироп. Следующая тема, которой мы занимаемся уже три года, - малина. Настоящая жила! Смотри: сейчас Россия для промпереработки и торговли потребляет в год около 11 тысяч тонн малины. И только около 600 тонн из них - российского производства, остальное - Польша, Сербия, Китай и даже Марокко. И я знаю, как можно произвести 2000 тонн и часть импортозаместить прямо в нашем сельсовете. В прошлом году мы уже произвели более 100 тонн ягоды и активно растем. Третий наш продукт - это кабачок с пониженным содержание нитратов для детского питания.
Главное в агроплатформе - вовлеченность людей в общее дело, отказ от обычной схемы «работодатель - работник». Прямо на наших глазах классический капитализм уже устарел, будущее за современными формами кооперации. Мы помогаем людям создавать свои крестьянские (фермерские) хозяйства, получать гранты, совместно трудиться для получения качественного урожая и его переработки. Но агроплатформа с радостью может работать и с бабушками. Вот есть у бабушки пять соток, мы дадим ей саженцы малины, поставим технологию, и она соберет с них около тонны ягоды, а наша агроплатформа гарантированно выкупит весь урожай за 130 - 150 тысяч рублей, понимаешь? Я удвою нашим бабушкам пенсию, и они уже спрашивают: когда привезу саженцы? Спрос на малиновые сиропы и пюре - бешеный. То же самое касается домашней курицы (на свободном выпасе и натуральных кормах): люди будут выращивать птицу и продавать нам, мы уже проектируем переработку. В итоге получится мощный «улей» из хозяйств, которые будут производить эти четыре наших региональных продукта, примерно на 250 семей все это рассчитано.
Ивана не остановить. Он рассказывает и рассказывает, как можно вернуть людей из Москвы в родные края, где они будут достойно зарабатывать и ценить общий труд. И показывает проекты домов для будущих сотрудников: помимо собственно жилых помещений, при каждом из них будет участок с хозпостройкой, теплицей, курятником. Пришел после работы - покормил птицу, поухаживал за огородом и теплицей, а потом продал все это в СОТА и получил доход.
- Уже осенью заканчиваем строительство завода по переработке малины и овощей, - обещает Иван. - Спорим, что скоро страна будет есть нашу пензенскую малину?
Я вспоминаю о скептиках, несколько лет назад называвших его кленовый проект авантюрой. И потому спорить не решаюсь.