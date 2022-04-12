Зеленский объявил охоту на Медведчука, и того задержали

СБУ отчиталась о задержании Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о невиданной "перемоге" Службы Безопасности Украины. Он опубликовал сообщение о задержании Виктора Медведчука, лидера одной из оппозиционных партий Украины ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), деятельность которой сам же Зеленский и запретил.

- Провели спецоперацию благодаря СБУ, молодцы, подробности со временем, - сам ли Зеленский или его СММщик выступил в соцсетях в его официальном аккаунте с таким заявлением. В СБУ подтвердили заявление в аккаунте президента Украины, сообщив, что провели "молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука".

- Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе, - заявил глава СБУ Иван Баканов, поблагодарив своих сотрудников за четкое "выполнение поручения президента Зеленского".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал известие о поимке Медведчука необходимостью проверить факты, поскольку в соцсетях сейчас много фейковых публикаций.

На фотографии действительно пожилой мужчина в камуфляже с нашивкой в цветах украинского флага, очень похожий на Виктора Медведчука, сидит в наручниках на обычном стуле с каким-то потерянным видом. Вполне возможно, что это впечатление создается всклокоченными волосами на голове, что может объясняться тем, что когда Медведчука задерживали, на голову ему нахлобучили специальный мешок, а после доставки на место, где сфотографировали, этот мешок с головы сдернули.

Если на фотографии действительно Виктор Владимирович Медведчук, то он за последнее время заметно осунулся и исхудал. Понятно, что последний месяц он находился совсем не в комфортных условиях, поскольку скрылся от украинского "правосудия".

Напомним, Виктор Медведчук был помещен под домашний арест по обвинению в государственной измене, выражавшейся в организации поставок угля на Украину из Донбасса. Обвинение ему предъявили в октябре прошлого года, а в подельники следствие ему записало экс-президента Украины Петра Порошенко. В начале 2022 года суд продлил домашний арест Медведчуку еще на 10 месяцев, хотя делать это на такой срок права не имел. Но это никого на Украине не смутило.

Вечером 21 февраля появилось заявление, что Медведчук из-под домашнего ареста якобы исчез. 2 марта Медведчука объявили в розыск. А через несколько дней политика объявили уже в международный розыск, а на его имущество был наложен арест. Кстати, в отношении Порошенко уголовное дело с аналогичным обвинением, вообще, прекратили.

Искала Медведчука специальная группа, в которую вошли сотрудники и СБУ, и Офиса генпрокурора (аналог нашей Генеральной прокуратуры – прим. авт.). И, вот, получается, нашли.

Официальный Киев сейчас явно считает Медведчука рычагом давления на Москву, поскольку президент России Владимир Путин является крестным его дочери Дарьи. Соответственно, Медведчук – кум Путина. С этой точки зрения задержание Медведчука – явный сигнал Кремлю с целью заставить пойти Москву на уступки, на худой конец – очень ценный обменный фонд. Например, Киев может потребовать в обмен на Медведчука выпустить из Мариуполя тех офицеров и советников из стран НАТО, который заблокированы, как говорят многие источники, на "Азовстали".

В Киеве считают Медведчука самым пророссийским из действовавших до буквально недавнего времени политиков первого эшелона. Что же касается российского президента, то он характеризовал Медведчука, как настоящего украинского националиста. Весьма умеренного националиста, но абсолютно проукраински настроенного.

Медведчука действительно отличал очень трезвый взгляд на происходящие на Украине процессы и логика, помноженная на здравый смысл. Он предвидел опасность бандеризации для страны и выступал против нее. Евроинтеграционные устремления Киева называл "лихорадкой" и выступал за сотрудничество Украины с НАТО без вступления страны в альянс.

А потому не удивительно, что, следуя логике выступления, СБУшники и входившие в спецгруппу сотрудники других ведомств не просто исполняли поручение суда. Они работали по личному приказанию Зеленского, который открыл на Медведчука охоту, и не удивимся, если втихую еще и объявил вознаграждение.

В официальным аккаунте Зеленского ту же фотографию задержанного Медведчука сопроводили издевательской подписью: "С Днем космонавтики!" Настолько Зеленский сейчас не может сдержать радости по этому поводу.