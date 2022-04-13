НАТО завалило Украину оружием. Затянется ли из-за этого спецоперация? Фото: Gleb Garanich/REUTERS

ВСЕ СОВЕТСКИЕ РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ!

- Пентагон заявил, что каждый день по 10 самолетов с оружием для Украины садится в Польше. И оттуда идет поток уже наземным транспортом. Это угроза для армии России?

- Эти поставки начались еще до спецоперации - в декабре. Со всех стран Восточной Европы была стянута техника советского образца. А когда мы успешно начали эту технику выбивать, начался дефицит. В Восточной Европе поскребли по сусекам и достали последнее - это и словацкие С-300, и сто танков Т-72 из Польши. Отдали Украине уже все резервы!

- Сколько всего техники пришло на Украину?

- Сложно оценить точно. Но, согласно британскому справочнику Military Balance, до февраля на Украине было около 3 тысяч единиц бронетехники. Мы уже примерно столько же уничтожили. Многое нам досталось как трофеи. А сколько было подбито на складах, по которым работало наше высокоточное оружие, авиация? Я думаю, что извне завезли еще минимум тысячу единиц.

Алексей Леонков.

САМОЛЕТЫ НЕ ДАДУТ

- Украина просила у НАТО и авиацию.

- Истребителям нужна взлетно-посадочная полоса, а все возможные военные аэродромы, которые мы обнаруживаем, уничтожаются. Причем не только места хранения техники, но и сами полосы, чтобы с них не могли взлетать. Да и переброска самолетов сложная: они светятся на наших радарах. Мы будем видеть их и работать по этим целям.

- С вертолетами, кажется, проще?

- Да, они могут низко летать, незаметно для локаторов. Плюс им не нужен аэродром - достаточно любой площадки. То есть вертолет может совершенно спокойно перелететь из-за границы, маскируясь Карпатами. Не надо забывать, что их перемещение координирует западная разведка со спутников. Они по минутам могут определить, когда этим вертолетам можно летать по территории Украины, чтобы наша разведка не могла их засечь.

- Откуда пойдут эти вертолеты?

- При эвакуации из Мариуполя были сбиты еще те, которые летали в Африке. Говорили и про вертолеты, которые США успели вывести из Афганистана, но это только разговоры. Я думаю, Запад понял, что Украина - отличное место для утилизации военного барахла, которое они накопили. Ведь на его утилизацию нужны деньги, а тут они нашли дешевый способ. И при этом выглядят как союзники - они же поставляют Украине «боевую технику».

НА «АБРАМСЫ» - ТОЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ

- Если техника советского образца на Западе закончилась, какую теперь поставлять? Натовскую?

- Да, у них возник вопрос: что же поставлять дальше? Великобритания заявила, что готова дать Украине свои противокорабельные ракеты «Гарпун».

- Они опасны для нашего Черноморского флота?

- Это давно известный боеприпас. У нас на кораблях есть средства ПВО, которые рассчитаны на борьбу с «Гарпунами». Но что это будут за ракеты? Срок их службы истекает в 2023 году. Британцы уже два года снимают их с кораблей, перевозят на склады хранения, там проверяют и списывают. Их работоспособность под большим вопросом.

- Германия набралась храбрости заявить, что даст Украине натовские танки.

- 50 «Леопардов». Но они тоже «с мест длительного хранения». И не очень боепригодны. Наверное, если их довести до ума, то они поедут. А снаряды? Под эти «Леопарды» немцы давно ничего не производили. Что они отыщут? Наверное, тоже с мест хранения. А если при стрельбе этот лежалый снаряд разорвется в стволе танка? В общем, они этот металлолом с удовольствием спишут Украине.

- «Леопарды» - грозное оружие?

- Нет, наши Т-72 могут пробивать их тем, что у них есть в штатном боекомплекте. Они могут бороться с танками и посерьезнее - у которых и броня получше, и есть активная динамическая защита.

Еще советские танки Т-72 уже на пути из Польши на Украину. Это те самые машины, которые годами простаивали на полигонах. Будут ли они работать, уже никого не волнует. Фото: СОЦСЕТИ

- Главком украинской армии Залужный признавался, что мечтает прокатиться по Арбату и Красной площади на американских танках «Абрамс».

- На «Абрамсы» претендует Польша. Ради них она отдала Украине все свои Т-72. Теперь все бывшие соцстраны Восточной Европы требуют, чтобы Америка дала им взамен поставленной Киеву техники новую, натовскую.

УЧИТЬСЯ НУЖНО ПОЛГОДА

- «Леопарды», «Гарпуны»... А украинцы ими воевать умеют? Нужно учить?

- Эта техника строилась по совершенно другой логике, чем советская. Нужно время. Минимум 3 месяца, лучше полгода, чтобы экипаж не только поездил на таком танке, но и хотя бы просто научился стрелять из него. Для этого нужно набрать экипажи, загнать их в учебный центр...

- Где их могут обучать?

- Либо украинские экипажи отправят в Германию. Либо танки привезут на полигоны в Польшу.

Но нужны еще и мастерские, чтобы ремонтировать технику в полевых условиях. И запчасти.

ДЕНЬГИ И ПРОПАГАНДА

- На Украине понимают, что полугода у них нет. Так зачем этот демонстративный энтузиазм: «Запад нам поможет»?

- В первую очередь это пропаганда. Типа «Европа и Америка с нами, весь мир с нами, смотрите, техника идет, значит, мы победим...»

Но задача Запада не в помощи Украине. Американцам нужно измотать Россию и объединить Европу - сделать из нее монолит, где не будет противоречий. А потом передать эту дрессированную Европу в полное подчинение США и Британии.

И заодно - заработать. Поставки идут по программам «военной помощи». Это приличные деньги! А списывается при этом старье, которое все равно пришлось бы утилизировать. Бизнес.

Противотанковые комплексы «Джавелин» самолетами завозили на Украину уже с начала февраля. Сегодня большая часть из них захвачена бойцами ДНР и Российской армии как трофеи. Фото: AP/EAST NEWS

ТУРЦИЯ ЗАРАБАТЫВАЕТ

- Мы каждый день слышим про сбитые на Украине беспилотники. Те же турецкие «Байрактары». Сколько же их у Киева, что они никак не закончатся?

- А их привезти не проблема: разобрали - и хоть в обычной машине вези. Мы и правда их регулярно уничтожаем. Вот была вторая партия - 36 штук. Сейчас поставили еще 16. Из них 5 уже нащелкали.

- Турция поставляет их прямо во время спецоперации?

- Как только успевает собрать - и сразу поставляет! Турция тоже зарабатывает на этом. Программу военной помощи курируют США, через них проходят все деньги. Думаю, американцы и платят за Украину.

- Эти беспилотники завозят через Румынию? Польшу?

- В основном все военные грузы идут через Польшу. Туда - самолет, дальше поездом либо на машинах.

- Американцы хотели начать поставки Украине одноразовых беспилотников-самоубийц. Это страшная штука?

- Switchblade? Они опасные. Это барражирующие боеприпасы высокоточного класса. Дальность действия - 40 километров. Но они не могут охотиться на машины или танки без помощи беспилотника-разведчика. Это известный тандем, который использовался во многих конфликтах - в Ливии, в Сирии, в Нагорном Карабахе. С ними можно бороться.

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ БЕЛГОРОДУ

- Еще была новость: США думают о передаче Украине баллистических ракет МGM-140.

- Вопрос открытый. У США есть старые модификации этих ракет, а они любят старье отдавать под видом нового. Дальность действия этих ракет - 160 км. Наша ПВО с такими ракетами справится. Но надо же понимать, что как только эти комплексы засветятся, они станут объектами атак наших ВКС.

- Нашим приграничным городам - Ростову, Белгороду, Курску - есть угроза?

- У подобной советской ракеты «Точка У», которую применяет Украина, дальность 130 км. Ей уже пытались атаковать Ростовскую область. Под Белгородом уже несколько сбили. Понятно, что у нас сейчас по границам этих областей, так скажем, «проведены мероприятия». В общем, в том, что эти американские ракеты произведут какой-то перелом в боевых действиях, я сомневаюсь.

ВЫСЛЕЖИВАЕМ И УНИЧТОЖАЕМ

- Тяжелые вооружения доставляются на Украину по железным дорогам. Почему мы их не бомбим?

- Есть человеческий фактор. По этим дорогам эвакуируются мирные люди. И Украина специально синхронизирует движение пассажирских поездов с поставками военных грузов. Идет состав с техникой - ему навстречу пускают пассажирский. Не дай бог поезд с людьми сойдет с рельс, шума будет столько, что про Бучу, которую они делали постановочно, просто забудут.

- Что же нам? Спокойно смотреть на составы с танками?

- Наши ВКС очень мудро поступают: они не бомбят сразу, а смотрят, куда эта техника едет. И в тех местах, где она скапливается, уничтожают. А еще мы отслеживаем, куда она едет. Это важно - понимать, на каких направлениях противник концентрируется и что там планирует. Эти планы мы разбиваем.

- Так было с поставленным из Словакии С-300? Наш «Калибр» его уничтожил в Днепропетровске.

- Украинцы разделили этот дивизион С-300, я так понял, на три части. Одну - под Николаев, другую - в Днепропетровск, а третью, я полагаю, куда-то под Киев или Полтаву. Но мы отследили эти комплексы. В Днепропетровске - да, наше Минобороны уже показало, что уничтожили.

- А остальные части?

- Та, что была под Николаевом, тоже уничтожена.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Харьков штурмовать не будем

- Судьба Харькова. От него до Белгорода - 50 км. Оставить Харьков не взятым - это угроза Белгороду.

- Все знают, что цель второй фазы спецоперации - ликвидация украинской группировки, стоящей под Донбассом. Это их основная боевая сила.

Поэтому мы ее не выпускаем. А в Харькове в основном территориальная оборона - три подразделения, которые должны держать город с юга. Но штурмовать Харьков, как Мариуполь, мы не собираемся.

- Харьков уже сильно пострадал.

- Харьковчане пишут в пабликах, что понимают, что по их домам стреляют их же «захисники» (защитники - укр.), как они их называют. Мы вносить свой вклад в разрушения не будем.