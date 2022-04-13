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Политика12 апреля 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 апреля 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 апреля 2022 года.

Военкор "Комсомолки" попал под обстрел снайпера в Мариуполе. Спецкор КП Дмитрий Стешин передает из почти освобожденного города, как оттуда бегут нацисты, а товарищи-военкоры спасают его от верной гибели.

Один из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук был задержан, сообщили в Службе безопасности Украины. Об этом также заявил президент страны Владимир Зеленский.

Власти Соединенных Штатов вместе с партнерами работают на передачей Украине артиллерии, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, военная помощь Киеву будет оказана на сумму 1,7 миллиарда долларов.

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