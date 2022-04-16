Звезды, уехавшие из России: Нетребко осталась без работы, а Литвинова томно ведет соцсети

Лазарева приехала в Европу прямиком из охваченного паникой Киева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Второй месяц с началом событий на Украине судьба многих знаменитостей остается под вопросом. Еще вчера у них были свои телешоу, роли в кино и театре, многомиллионные корпоративы, а сегодня они уже на птичьих правах начинают новую жизнь за границей. «Комсомолка» узнала, что ждет наших селебрити.

Татьяна Лазарева: Боится «репрессий тупых пьяниц россиян»

Некогда востребованная телеведущая который день «курит на террасе» своего домика в испанской Марбелье: после эмиграции из России она осталась не у дел. На этот раз Лазарева приехала в Европу прямиком из охваченного паникой Киева, куда отправилась по работе за пару дней до спецоперации и застряла на две недели. Возвращаться в Москву, где живут бывший муж Михаил Шац и 24-летняя дочь Соня, Татьяна не захотела. Мол, в России сейчас неспокойное время «репрессий и доносов», а сами россияне в большинстве своем - «тупые пьяницы и наркоманы, которым надо развлекуху по телику и жрачку».

В ближайшее время Лазаревой предстоит решать финансовые проблемы - работа в России для нее закончилась. Уже сейчас ведущая экономит на всем: ее накоплений хватит лишь на пару месяцев, из-за чего эмиграция уже не выглядит такой уж привлекательной. «Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» - сетует Лазарева в соцсетях.

Рената Литвинова: Парижские тайны в интернете

Рената признается: «Мыслями я в России». Фото: Николай ТИТОВ/GLOBAL LOOK PRESS

Обосновавшаяся вместе с Земфирой в Париже актриса продолжает вести соцсети в привычной томной и загадочной манере, ничего не объясняя подписчикам: зачем уехала, вернется ли в Россию, чего ждет - все эти вопросы открыты. Дизайнерские наряды, букеты цветов в вазе и бокалы вина в ресторанных интерьерах: такие весточки шлет из Европы Литвинова. Впрочем, в ее фотографиях поклонники разглядели и любопытное: на одном из снимков артистка переходит дорогу на фоне авто с буквой «V» на крыле - этот кадр восприняли как знак. Да и сама Рената признается: «Мыслями я в России».

В России артистка зарабатывала от 600 тысяч рублей за съемочный день и по 2 млн за корпоратив, была востребована в театре - сейчас МХТ им. Чехова в срочном порядке меняет ее спектакли. А вот заработки в Париже, где у Литвиновой собственная квартира в богемном районе, пока туманны. Актриса близко дружит с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, но возраст для модели у нее неподходящий. Не исключено, что модные друзья найдут применение талантам Ренаты: так, она уже снимала фильмы для парижской Недели моды. Впрочем, все это может быть и не нужно. В прошлом году звезда объявила, что в Париже у нее есть кавалер «из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей - месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен».

Ингеборга Дапкунайте: Кошельком остается в Москве

Ингеборга пожалела, что не уехала еще в 2014 году после присоединения Крыма. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Литовская актриса, которую в России давно считали нашей, еще в конце февраля отбыла в Бельгию вместе с пятилетним сыном Алексом. Дапкунайте в отличие от остальных «отпускников» не стала лукавить и честно призналась: на подмостках московского Театра наций поклонники ее больше не увидят. Пока актриса обосновалась в Брюсселе, где живут ее мама и сестра.

- Я уехала из России по разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная операция, - рассказала звезда, пожалев, что не уехала еще в 2014 году после присоединения Крыма.

Между тем уже пошли разговоры: мол, сердцем Дапкунайте в Европе, а кошельком - все еще в Москве. Шесть лет подряд артистка проводила на ВДНХ творческий фестиваль «Вдохновение», который этим летом состоится вновь. Деньги на него каждый раз выделяются огромные: судя по документам госзакупок, более 100 млн рублей.

Анна Нетребко: И там не простили, и здесь осудили

Дива, как оказалось, «категорически осуждает» спецоперацию и несет мир своим искусством. Фото: Starpix/GLOBAL LOOK PRESS

До недавних пор оперная дива блистала на лучших мировых площадках: кроме Большого и Мариинского театра ей рукоплескали Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондоне, Ла Скала в Милане, Венский концертный зал...

Но тишину в соцсетях артистки с началом военной спецоперации западные партнеры поняли буквально: молчание - знак согласия. Так с Нетребко разорвала отношения сначала Метрополитен-опера (нашу вокалистку демонстративно заменили на украинскую), а затем и Баварская государственная опера.

Оценив потери, спустя месяц после начала событий на Украине звезда все-таки прояснила свою позицию. Оказалось, оперная дива «категорически осуждает» спецоперацию, несет мир своим искусством и собирается в мае возобновить гастроли по Европе. Особо Нетребко подчеркнула, что является налоговым резидентом в Австрии, встречалась с президентом Путиным всего несколько раз и «никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ». Притом у самой Анны обнаружились многомиллионные госконтракты на выступления в разных городах России: последний договор на 13,5 млн рублей певица подписала с Мариинкой в конце 2021 года.

Громкое заявление артистки обернулось для нее сплошными убытками. С «предательницей» уже разорвал отношения Новосибирский театр оперы и балета, а глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отменил ее выступление на космодроме Восточный, написав емкое «больше не требко». Да и западные партнеры к звезде так и не повернулись: в Метрополитен-опере, например, потребовали от Нетребко более убедительных доказательств ее позиции.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Звездный промоутер Сергей Лавров, который много лет устраивает гастроли по стране звездам от мала до велика, уверен, что за границей нашим артистам придется затянуть поясок. Большинство из них не в том возрасте, чтобы начинать карьеру с нуля, да и языковой барьер никто не отменял. И отношение к русским по всему миру, мягко говоря, не самое дружелюбное.

- Русофобство, которое сейчас расцвело буйным цветом, в той или иной мере было всегда. Наших звезд на Западе не воспринимают всерьез, - поделился с «КП» Лавров. - Например, Валерия столкнулась с этим еще в «нулевых». Когда в Англии артистка выступала с огромным аншлагом, уже тогда у стен зала стояли люди с политическими плакатами. Именно русофобство помешало Валерии стать мировой звездой.

Всем нашим уехавшим певицам, например, Светлане Лободе, будет очень сложно. У Светланы история сложится так же, как у Валерии. Тем более она девушка уже в годах, есть вопросы и к языку, и к произношению. Про Пугачеву ничего не хочу говорить: это наша глыба, она вписала себя в музыкальную историю, как певица Мина в Италии, Тина Тернер в Америке, Элтон Джон в Англии. Сейчас, находясь на пенсии, она может себе позволить делать все что угодно и жить где угодно. А вот Максим Галкин, я уверен, не сделает карьеры за рубежом. Прежде всего потому, что у него разговорный жанр - он должен идеально говорить на языке той страны, где захочет остаться. Да, он знает английский, французский, немецкий - но в той ли степени, чтобы свободно шутить на этих языках? Поэтому я не исключаю, что уехавшие звезды вернутся в Россию: время уляжется, люди успокоятся и все станет, как прежде.