Филиппу Киркорову - 55!: «Я хотел ее возненавидеть, но не смог даже разлюбить!»

Первое интервью «КП» Филипп дал в 1985 году. И с тех пор не расстается с «Комсомолкой». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Свой праздник, свой золотой юбилей певец решил отметить на сцене - в Питере (с 15, 16, 17 апреля БКЗ «Октябрьский») и в Москве (27, 28, 29 и 30 апреля в Кремлёвском дворце). Сайт kp.ru публикует полное интервью артиста.

«Иностранные бренды ушли - и слава богу»

- В 1985 году я дал первое интервью «Комсомолке», - с ходу вспомнил Филипп. - Так началась наша дружба с газетой. На съемках программы «Шире круг» (это был мой дебют на телевидении) ко мне подошла журналистка из «КП». Это было очень круто! Да это и сейчас круто – дать интервью «Комсомольской правде», многомиллионному рупору нашей страны, который читают и любят. Я не люблю «себя» тиражировать. Надо выходить со словом, когда есть повод, когда есть что сказать, зачем и кому. А я в последнее время, как вы можете заметить интервью не даю. А видеоинтервью было почти 5 лет назад для Ксении Собчак в «Осторожно, Собчак!». Больше в эфир с откровениями я не выходил, даже к моему любимому Владимиру Владимировичу Познеру. Хотя именно к нему сейчас бы и пришел. Только к нему. Но к сожалению, его программа перестала выходить в эфир. Рассказал бы и поделился только ему, что у меня внутри.

- Филипп, вы всех удивили тем, что в кризис решились на такое количество концертов...

- Для меня это, конечно, не рекорд, в моей биографии было и по тридцать концертов. Но тут приятно, что даже в это непростое время, люди настолько заждались, что мы добавили еще по дополнительному концерту в Москве и в Питере. Я благодарен своим поклонникам, которые еще два года назад купили билеты и хранили их всю пандемию. Поэтому мне ничего не помешает реализовать свои самые безумные, творческие и креативные планы.

- Еще до пандемии все обсуждали, мол, Киркоров – шопоголик, у него столько гардеробных дома. А сейчас, когда западные бренды ушли из России, наверняка старые запасы нарядов вас выручат?

- Конечно, в моем шопоголизме нет ничего хорошего. Это только серьезная трата денег. Но приобретение в виде эксклюзивных костюмов и нарядов - это, в первую очередь, инвестиции в шоу, клипы. Вложения в творчество. А не просто «выгулять» на мероприятии или презентации. Может, поэтому я за более чем 30-летнюю творческую жизнь не появился в одном и том же сереньком костюмчике. Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился. Слава богу, теперь потрачу деньги на постановку юбилейного шоу.

Люди всегда ждут от меня большого и серьезного действа. Конечно, я мог бы не заморачиваться и повторить шоу 2019 года «Цвет настроения – синий», который прошел в СКК «Олимпийский». Как вы помните это был финальный концерт на этой арене. Когда-то в 80-ом ее открыла Алла Пугачева с программой «Пришла и говорю», а я символично закрыл этот зал. Вот в моей жизни все очень символично и мистично. Но прошло уже три года, и я не буду Филиппом Киркоровым, если не покажу что-то новое в свой юбилей. Это 55 лет! Такая красивая дата. Других 55 у меня уже не будет. Следующая дата уже 60 - а это совсем другой цвет настроения. И поскольку я жертва шопоголизма, то на сей раз это будет фэшн-шоу «55 gold. The fashion greatest hits».

Фото: Личный архив

На сцене будут показаны наряды от кутюр, которые были сделаны эксклюзивно для меня самыми большими мастерами мира моды, начиная от Dolce&Gabbana, Balmain, Phillip Plein, Alexander McQueen и заканчивая нашими замечательными художниками. Конечно, не обойдется без нарядов от Валентина Юдашкина. И, конечно, в финале шоу - золотой плащ!

Это знаковая примета и уже традиция. Начиная с шоу «Лучшее, любимое и только для вас!» в Олимпийском. Того самого - рекордного! Легендарное шоу, которое попало в книгу Рекордов Гиннеса. Трудно поверить, что это было четверть века назад. В далеком 1998 году. Из российских дизайнеров там еще будет Арташес Оганян – это удивительный мастер, который одевает нашу сборную по бальным танцам. И это будет наш совместный творческий фэшн-дебют на сцене. Да, и каждая премьера - это открытие нового имени художника по костюмам. Например, в прошлый раз в шоу «Цвет настроения» был Алексей Селезнев из Израиля. Плюс будет сюрприз и от него - именно традиционный золотой плащ на финал.

Едет ко мне со святой земли Израиль, который мне очень дорог. Пользуюсь случаем и передаю Алексею большой привет. Также мы с дизайнером Игорем Гуляевым подготовили для шоу наряды из нашей совместной капсульной коллекции, созданной почти пять лет назад. Мы тогда придумали очень красивый показ: превратили знаменитые полотна мировых художников в одежду.

- Вы выросли на Таганке, росли в интеллигентной семье, в школе ни с кем не дрались. Мальчик-тихоня, отличник, да еще и золотой медалист и вдруг - стразы, скандалы...

- Меня вырастила бабушка - в прошлом цирковая артистка, потому что родители всегда были на гастролях. И вот бабушка научила меня некоторым правилам выживания. Правда даже она не думала, что я так развернусь (смеется). Хотя, пожалуй, она единственная верила, что я стану певцом. Мама и папа как-то очень несерьезно воспринимали мое желание быть артистом. А бабушка мне внедрила в сознание правила, которые мне помогли потом преодолеть многие трудности. Например, она считала, что умение не придавать значения еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение. С этими мыслями я и иду по жизни. И это сохраняет мой жизненный тонус. Я перестал обижаться на врагов, мне даже иногда смешно наблюдать, как они проходятся по мне.

Хотя в последнее время у нас даже на Аллу (Пугачеву – Ред.) посягают. Я о некоторых, так скажем, неудавшихся певицах. У них что-то не сложилось в карьере, а они винят в этом Пугачеву. Алла очень хорошо сказала однажды: «Вот она на меня прет, что я ей помешала карьеру сделать, а она свою рожу в зеркало-то видела?» Это так круто было сказано! И так честно. Действительно, ведь можно быть квазимодой, но при этом великим актером. А когда ты ни то, ни другое, и тебе не повезло, то в этом виноваты Алла Пугачева или Филипп Киркоров.

О браке с Аллой Пугачевой певец сохранил самые теплые воспоминания. Фото: Сергей ДАВЫДОВ/ТАСС

- Вы развелись с Пугачевой 20 лет назад и до сих пор защищаете ее…

- Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было. Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить».

На брак с Азизой благословила мама

- Певица Азиза недавно рассказала, как ваша мама много лет назад благословила вас на свадьбу.

- Ой, да, я признавался Азизе в любви.

- Вы ее поддержали после убийства Талькова, когда все от нее отвернулись, деньгами ей помогали. Почему?

- Влюбился. Азиза меня тогда сразила. Потом Маша Распутина сразила. И Лада Дэнс...

- Дрались из-за вас?

- Кто, они? Да нет, вы что. Ой, ну мне тогда было 20-25 лет. А потом они же все мне в результате отказали. У меня почему-то была навязчивая идея сделать предложение всем красивым певицам. Я теперь понял, кого я любил. Я не их любил, я любил телевизор, который их так красиво показывал, что не влюбиться было невозможно. Но потом я был так серьезно поставлен жизнью на место, что теперь очень боюсь чувства влюбленности. Самое страшное после этого – осознание, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься. Я этот болезненный период прожил в своей жизни. Он длился не год, не два, а, может быть, 10 лет, пока до меня дошло – всё…

Фото: Личный архив

«Стоцкая - моя большая любовь»

- А Настя Стоцкая?

- Настя - это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни.

- Один из наших сотрудников летел с вами в самолете (это был как раз тот период, когда вы делали из Насти звезду) и видел ваш поцелуй. Так почему вы не женились на Насте?

- Во-первых, я в то время еще был в отношениях (с Пугачевой – Ред.). А во-вторых, хотя я и понимал, что уже ничего нет, Настя - это все равно было бегство... И все-таки Стоцкая - это нечто особенное в моей жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году.

Киркоров уверен: с Настей Стоцкой они могли бы прожить вместе 20 лет. Фото: Виктор ЛИСИЦИН/Global Look Press

- Все шутят: у Стоцкой даже сын похож на Киркорова.

- Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты.

- Это было давно. Сейчас у вас кто-то появился?

- Нет, у меня никого нет, я один, как сыч. Мне нормально одному. Хотя нельзя говорить: «я никогда не женюсь». Кто его знает... Вдруг я встречусь с Шер (а я ее обожаю), и она влюбится в меня.

Я могу сказать, кто мне из нашего молодняка очень нравится. Мне очень симпатична певица Мари Краймбрери. Очень нравится Клава Кока. Зиверт - шикарная. В Олю Бузову тоже грех не влюбиться. Так, кто мне еще нравится? Катя Варнава. На ком бы я женился, так это на Варнаве. Но она уже девушка занятая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Круэлла» и 101 далматинец

- В 45 лет вы мне сказали, что наконец- то поняли, что такое настоящая любовь. Это дети. Тогда как раз Алла-Виктория родилась.

- Да, я и сейчас так думаю. Но с появлением детей появился страх за них. Пугает сегодняшнее время, свобода нравов и неконтролируемость поступков людей, которые могут на что-то подсадить ребенка. У меня столько примеров моих близких друзей, которые теряли своих детей. Причем они идеальные родители, у них прекрасные семьи, но все равно где-то не досмотрели и упустили…

Я больше всего боюсь пропустить какой-то момент, который может за собой повлечь трагедию. Поэтому сейчас рука максимально на пульсе. Они же взрослые у меня уже. Мартину летом будет 10, он лучший футболист школы. Алле-Виктории в прошлом году было 10, она очень активная, боевая.

На 10-летие дочки артист устроил праздник в стиле «Круэллы». Алла-Виктория и Мартин были в восторге. Фото: Личный архив

- Вы что-то запрещаете детям?

- В нашей семье нет такого. Запрещать ребенку – это значит, наоборот, возбудить в нем страшный интерес. Ты найди способ объяснить, почему лучше этого не делать.

Вот, например, во время пандемии, когда дети дома занимались, говорю Алле-Виктории, чтобы позавтракала перед уроками. Не идет. Причем ее предупреждают: «Следующий прием пищи у тебя будет в обед. Значит, сейчас ты будешь голодная». И как бы сердце отца не дрогнуло, когда дочь говорит: «Можно мне бутербродик?», я не отступаю: «Через два часа, в обед». Вот так один раз сделаешь, и в следующий раз, когда зовешь на завтрак, - как миленькая, пришла и села.

- У Аллы-Виктории ваш характер?

- Все говорят, что мой. Но в детстве я был абсолютнейший Мартин.

- У вас же еще дома такой зверинец сейчас. Алле-Виктории на 10-летие гости подарили несколько далматинцев. Такой неожиданный подарок сделали Тимати, Симона и Алиса.

- Это еще одна больная тема. У меня 5 собак. Самый старший – Харри, белый и пушистый медвежонок. Потом моя подруга Оля Слуцкер подарила мне щенка корги. И на день рождения Аллы-Виктории нам подарили еще собак.

Дочь на мою голову посмотрела фильм «Круэлла» и после этого сказала: «Папа, я хочу такой праздник». Там такая фраза была в начале фильма: «Мое рождение сразу произвело большую сенсацию, многим это не понравилось, но и я была не для всех». Дочь сидит рядом, поворачивается ко мне и говорит: «Так это же про меня». Я сначала не понял – «Почему про тебя?» - «Так мое рождение произвело сенсацию, и это многим не понравилось. Папа, я помню, ты же это рассказывал. Но ведь и я не для всех». И я понял, что я попал. Мы сделали 1 декабря ей большой день рождения в стиле «Круэллы». Тем самым мы презентовали мою новую компанию по организации детских праздников «Philipp Kirkorov Event».

- На этом празднике вы провели аукцион и передали в благотворительный фонд Хабенского 3,5 млн. рублей. Многих это приятно удивило.

- Я просто не кричу на каждом углу о том, кому помогаю, потому что это нескромно... Алла очень любит рисовать. Мы подружились с дизайнером Сашей Ким, и она вместе с Аллой-Викторией нарисовала пять платьев. Специально изготовили к юбилею Аллы-Виктории эти роскошные наряды для выхода. Но мы переиграли, я говорю дочке: «Давай мы устроим аукцион и продадим эти платья, а деньги отдадим детям, которые нуждаются? Ты останешься без платьев, но ты сделаешь доброе дело». Алла, ни секунды не раздумывая, сказала: «Я готова отдать эти пять платьев. Хочу, чтобы малыши были здоровы».

- Вы «лист желаний» к юбилею составили? О чем мечтаете?

- Сегодня я мечтаю о спокойствии и взаимопонимании. Чтобы все друг друга услышали. Пожалуй, это самое главное. Хочу, чтобы у нашей страны, у всех нас, у меня все было хорошо. А вишлист? Я знаю, что это очень удобно, но я так и не научился делать список, рука не поднимается написать: «хочу кофемашину», «хочу яхту», «хочу отпуск на Мальдивы». Могу позволить сделать подарок себе сам!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

«Сериалы не смотрю»

- Вы сейчас окончательно перебрались из московской квартиры на природу?

- Я абсолютно городской житель, но теперь меня из моего дома не выманишь (артист построил особняк на Мякининском полуострове, на границе с Московской областью. - Ред.).

- Какое у вас дома любимое место?

- Спаленка. И еще гостиная, где я телевизор смотрю. Друзья мне подарили массажное кресло. Я включаю там кнопочку и отдыхаю перед телевизором. Кресло помогает держать себя в тонусе, я ведь спортом не занимаюсь. Спорт и я - это несовместимо.

- Что смотрите? Сериальчик какой-нибудь?

- Нет, я не сериальный человек. Это Валерий Яковлевич Леонтьев у нас все сериальные новинки знает. Я даже «Игру в кальмара» бросил на пятой серии. Не зашло... Хотя сериал «Почему женщины убивают?» я посмотрел с большим удовольствием и рекомендовал всем. А еще я посмотрел сериал «Утреннее шоу», но только потому, что там играла моя любимая актриса - Дженнифер Энистон. Вот эти два сериала я посмотрел, и все. А так смотрю либо проект «Голос», либо свою «Маску», либо в последнее время новости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дожить бы, как папа, до 90»

- Пандемия и изоляция сильно вас изменили?

- Да, было непросто, но меня спасала моя семья. Даже не представляю, что бы я делал эти два года, если бы не мои дети и не мой папа, у которого, кстати, тоже через месяц юбилей - ему будет 90 лет.

- Как, кстати, Бедрос себя чувствует?

- Он болел коронавирусом, потом у него были проблемы с сердцем. Сейчас он находится под наблюдением врачей в санатории в Подмосковье. Но пару дней назад на фоне осложнения короновируса случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского. Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги. Сейчас это моя главная забота - здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. И он займет самое главное место в зале на моем юбилее. Но папа молодец, держится.

Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете. А мыслями я весь в премьере шоу «55 gold. The greatest hits» в Санкт-Петербурге 15 апреля. Совпадение с днем рождения великой певицы совершенно случайное. У нее есть сегодня кому делать подарки в этот день! Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам.