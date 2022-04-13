Галкин с Пугачевой бывали в Израиле неоднократно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кого только сейчас нет в Израиле - от Галкина с Пугачевой до Собчак. Это немудрено, ведь Израиль - одна из немногих стран, куда из России можно сегодня попасть, а звезд с еврейскими корнями в России немало.

Галкин с Пугачевой бывали в Израиле неоднократно: говорят, что Алла когда-то делала здесь пластическую операцию и лечила осложнения сахарного диабета и болезни сердца. А у Максима в Израиле похоронена мама. Прошли сообщения, что звездная семья вроде бы подала документы на получение израильского гражданства, но это тоже никого не удивило: любой еврей, а Галкин - еврей по матери, - имеет на это право.

Гуляющее звездное семейство (на заднем плане) попало в кадр случайно - когда кто-то делал селфи. Фото: СОЦСЕТИ

В целом же звездная пара живет в стране обычной жизнью местного человека. Побогаче, конечно, многих, но тихо и спокойно. Возможно, это их и привлекает здесь. Гуляют по набережной с детьми. В повседневной одежде и совершенно без охраны - этот факт попал в кадр случайного фотографа.

Максим (еще с кудрями) и Алла с детьми, но без охраны. Фото: СОЦСЕТИ

Пребывание в стране столь именитых по российским меркам гостей оставило израильтян совершенно равнодушными. Внимания к ним - ноль. О российских знаменитостях ничего не пишут, потому что к ним нет общественного интереса: здесь свои звезды и свой язык. Аллу Пугачеву, конечно, помнят израильские старики, приехавшие из СССР, а у молодежи другие кумиры и другие песни. Ну а русскоязычные СМИ - это в основном либо перевод материалов израильских медиа, либо платные материалы.

Большинство приехавших звезд только рады отсутствию шумихи. Они живут скромной по российским меркам жизнью в районе Герцлии, курортного города-спутника Тель-Авива на берегу Средиземного моря. Кстати, израильские старожилы этой местности жалуются, что цены на аренду у моря из-за русских звезд очень выросли.

Герцлию, названную в честь одного из основателей сионизма Теодора Герцля, соотечественники называют «израильской Рублевкой». Кроме роскошных вилл, яхтенной гавани и небольшого аэропорта для частных самолетов, здесь располагается любимая клиника многих российских звезд - «Герцлия Медикал Центр».

В интернете утверждают, что это Гарри и Лиза, дети Пугачевой и Галкина. Снять их удалось только со спины... Фото: СОЦСЕТИ

Российские гости в Израиле стараются не светиться. Традиционно активен только Максим Галкин, который, подстриженный, разъезжает у пляжа на велосипеде и запланировал в начале июня большой концертный тур по стране.

Гораздо внимательнее русская пресса к израильтянам Андрею Макаревичу и его супруге Эйнат Кляйн. Пишут, что у них родился мальчик, израильтяне поздравляют эту еврейскую семью с важным событием, тем более что успешные роды прошли в Израиле.

В стране всегда рады, когда из России переезжают талантливые люди. Им традиционно говорят: «Шалом! Добро пожаловать!» Притом совершенно не важно, что они в России были звездами, главное - вписаться в израильское общество, а на былых заслугах этого не сделать.

ДОСЛОВНО

Максим Галкин: "Бред, на который я даже не считаю нужным реагировать"

«И еще одну важную вещь хочу сказать. Меня просят мои уважаемые подписчики продолжить вести аккаунт в соцсети, как я его вел раньше - с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать, поэтому прежним ни прежний, ни новый канал не будут. Таким, как это было до 24 февраля.

В Израиле Галкин обзавелся короткой стрижкой. Фото: СОЦСЕТИ

Что касается слухов, хайпа и безобразных кривотолков, которые есть про меня, про мою семью, то <…> это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать.

Спасибо за понимание».

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