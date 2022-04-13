В каких банках можно открыть счет для оплаты Фото: Shutterstock

Вы, возможно, слышали, что против России за последние полтора месяца ввели страшную тьму санкций, а сотни иностранных компаний ушли из нашей страны. Среди них – международные платежные системы Visa и MasterCard. Соответственно, картами этих систем россияне больше не могут платить и снимать деньги за границей, а также покупать товары во многих зарубежных интернет-магазинах.

Но выход есть - все это умеет китайская платежная система UnionPay, которая работает в 180 странах (включая Европу, Азию, США). И несколько банков в России ее тоже выпускают. «Комсомолка» выяснила, где и на каких условиях можно завести такую карту.

Газпромбанк

Цена: 15 000 рублей

Стоимость обслуживания: бесплатно

Валюта счета: рубли

Снятие наличных:

В банкоматах «Газпромбанка» - бесплатно. В сторонних банках: три раза в месяц не больше 100 тысяч рублей - бесплатно, а все, что свыше – с комиссией 1,5%.

Примечания:

- Кешбэк: либо 1,5% на все покупки, либо 10% рублями в категории максимальных трат за месяц, а на остальные покупки - 1%. Категория максимальных трат определяется автоматически - например, если больше всего денег вы израсходовали в супермаркетах, то за эти затраты вы и получите 10% кешбэка.

- За покупки начисляются бонусные мили, которые можно потратить на авиабилеты.

- Дополнительный процент по вкладам и накопительным счетам.

Россельхозбанк

Цена: 9500 рублей - именная карта, 7500 рублей - моментальная карта (имеет некоторые ограничения на использование)

Стоимость обслуживания: бесплатно

Валюта счета: рубли, доллары, евро

Снятие наличных:

Бесплатно – в банкоматах «Россельхозбанка» и банков-партнеров («Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк»). В сторонних банках – 1% от суммы операции (но не меньше 150 рублей, 3 долларов или 2 евро в зависимости от валюты счета).

Примечания:

- Кешбэк: либо от 2 до 4 процентов (в зависимости от суммы трат), либо 1,5% на все операции, а в выбранных категориях – 5% и 15%.

Почта банк

Цена: 5000 рублей

Стоимость обслуживания: при расходах по карте от 10 тысяч рублей в месяц – бесплатно, в остальных случаях – 399 рублей

Валюта счета: рубли

Снятие наличных: в банкоматах «Почтабанка» - бесплатно, в других банках - комиссия 1% от суммы операции, но не меньше 100 рублей.

Примечания:

Кешбэк 3% за покупки в магазинах одежды и обуви, ресторанах и кафе, 1% - за все остальные траты.

Примсоцбанк

Цена: 7000 рублей или 420 юаней

Стоимость обслуживания: 6000 рублей или 420 юаней в год

Валюта счета: рубли, юани

Снятие наличных: в банкоматах «Примсоцбанка» - бесплатно, в сторонних - комиссия 3% (но не меньше 300 рублей).

Примечания:

Начисляется процент на остаток: для рублевого счета - 3% годовых, для счета в юанях - 0,5% годовых.

Банк «Санкт-Петербург»

Цена: 10000 рублей

Стоимость обслуживания: 5000 рублей в год

Валюта счета: рубли, доллары, евро

Снятие наличных: в банкоматах банка «Санкт-Петербург» - бесплатно, в сторонних банках - 1% от суммы, но не меньше 300 рублей. Лимит – 600 тысяч рублей либо 7500 долларов либо евро в месяц.

Примечания:

Кешбэк – 0,5% бонусами

КСТАТИ

Карту систему UnionPay также могут оформить банки «Зенит» и «Солидарность». Но первый приостановил выпуск таких карт и можно сделать предзаказ на май, это будет стоить 1200 рублей. А банк «Солидарность» выпускает только неименные карты, они имеют ограничения на использование. Цена - 2000 рублей.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Недостатки системы

- В тех странах, где работает система UnionPay, с ней могут сотрудничать не все банки. Так что если хотите снять деньги в банкомате, ищите на нем красно-сине-зеленый логотип UnionPay. То же самое касается оплаты в магазинах: не все терминалы на кассах могут принять платеж с такой карты. Поэтому за границей лучше иметь с собой старый добрый кэш.

- Оплату картой UnionPay принимают не все иностранные интернет-магазины. Опять же, по каждому конкретному магазину нужно уточнять.

- Большинство карт UnionPay не имеет механизма защиты 3D-secure(подтверждение операции при помощи смс).

- Карты этой системы не поддерживаются кошельками бесконтактной оплаты GooglePay, ApplePay, SamsungPayи MirPay. Но у UnionPay есть свой мобильный кошелек – QuickPass (работает только на Android).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Получаем карту Visa от узбека и киргиза

Это раньше карту Visa или MasterCardможно был завести за несколько минут в любом банке. В начале марта эти платежные системы ушли из России... Но не из СНГ. В соседних странах такие карты выдают без проблем. В том числе и россиянам, многие из которых не против эту карту получить. Чтобы снова иметь возможность платить за границей и делать покупки в иностранных интернет-магазинах.

А раз есть спрос, то появилось и предложение. Уже несколько российских туроператоров запустили туры за картами Visa и MasterCard в Узбекистан. Цены заявлены божеские: примерно 20-25 тысячи рублей. Но без восточной хитрости не обошлось: как правило, в эту цену входит размещение в отеле, трансфер из аэропорта и в банк, сопровождение представителя турфирмы... А вот перелеты оплачиваются отдельно. Самые дешевые билеты из Москвы в Ташкент и обратно сегодня стоят от 30 тысяч рублей на человека. Итого - минимум 50 тысяч.

Вслед за узбеками подсуетились и киргизы. Причем карту Коммерческого банка Кыргызстана можно получить, не выезжая из России. За ней нужно обратиться в московский офис этого банка с российским паспортом и через несколько дней вам выдадут пластик. Цена вопроса – 5500 рублей за выпуск и 12000 за годовое обслуживание. Можно выбрать валюту счета – рубли, доллары, евро или киргизские сомы.

При этом картами Visa и MasterCard, которые выдали иностранные банки, нельзя пользоваться в России. Но можно перекидывать деньги со своего российского счета на иностранный. Лимит на такие переводы – до $10 000 в месяц (или эквивалент в другой валюте).