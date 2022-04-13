Старший сержант Ватрусенко увел из зоны обстрела машину с боеприпасами и раненых сослуживцев

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Диверсионная война страшная штука: сплошная передовая без флангов и тыла. Но российские военнослужащие приняли и этот вызов. Стараются предугадывать замыслы украинских националистов, думать, как противника учили иностранные инструктора.

Благодаря этому не только выживают, но и передают свой опыт. Минобороны России делится наградными листами на российских военнослужащих, которые проявили отвагу в бою и находчивость. Их решимость ставим в пример остальным.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - повторял легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

Великий полководец не проиграл ни одного сражения, а своими солдатами дорожил.

ПРИКРЫЛ КОЛОННУ ПЛОТНЫМ ОГНЕМ

Ефрейтор Михаил Крылов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Заместитель командира боевой машины ефрейтор Михаил Крылов выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности на маршруте движения колонны воинской части в составе подразделений воздушно-десантной дивизии. Продвигаясь в авангарде по маршруту в составе досмотровой группы, Михаил обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск. Доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, Михаил одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Михаил сковал действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок. В ходе ожесточенного сопротивления противника ефрейтор Крылов получил ранение, однако поля боя не покинул и продолжил атаковать позиции боевиков.

После завершения перегруппировки и вступления в бой основных сил российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого противник капитулировал. Благодаря умелым действиям ефрейтора Михаила Крылова вооруженное формирование украинских боевиков было уничтожено, а колонна российских Вооруженных Сил прибыла в назначенный район в установленное время без потерь».

ПОД ОГНЕМ НАЛАДИЛ ПЕРЕПРАВУ

Полковник Роман Брикульский.

Фото: Министерство обороны РФ

«Командиру инженерной бригады полковнику Роману Бриульскому, была поставлена задача, навести мостовую переправу через реку для продвижения колонн российских войск вглубь обороны противника. Под непрекращающимся минометным и артиллерийским обстрелом со стороны националистов Роман лично провел рекогносцировку района предстоящего выполнения задачи, оценил обстановку и условия выполнения задачи, после силами бригады приступил к наведению переправы. Противник, располагаясь на противоположном берегу на удалении одного километра, приступил к прицельному обстрелу позиций возводимой переправы, применяя минометы, зенитные установки и гранатометы РПГ-7. Полковник Брикульский личным присутствием поднимал дух военнослужащих, отдавал своевременные команды, принимал решения, направленные на максимальное качество выполнения задачи и сохранение жизни личного состава. Наведение мостовой переправы осложнялось в том числе погодными условиями – температура воды была ниже 7 градусов, а скорость ветра достигала 10-15 метров в секунду. Несмотря на риск для жизни к исходу дня мостовая переправа протяженностью около 100 метров через водную преграду была оборудована.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям полковника Брикульского по наведению и содержанию переправ через реку колонны российской техники оперативно и своевременно переправились на другой берег и вытеснили противника с занимаемых позиций. При этом потерь среди личного состава бригады не допущено».

СПАС БОЕПРИПАСЫ И ТОВАРИЩЕЙ

Старший сержант Владимир Ватрусенко.

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения старший сержант Владимир Ватрусенко в составе воздушно-десантной дивизии выполнял задачи по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. Противник, оказал ожесточенное сопротивление: открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, несмотря на непрекращающийся обстрел, старший сержант Ватрусенко самоотверженно в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, что позволило предотвратить уничтожение боезапаса и техники. Вернувшись на стоянку, Владимир оказал первую помощь раненым товарищам. Вывозя раненых из-под огня противника, старший сержант Ватрусенко получил осколочное ранение, но несмотря на это, эвакуировал их в укрытие.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям старшего сержанта Владимира Ватрусенко было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов, что позволило российским десантником успешно завершить освобождение населенного пункта от националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На территории Украины в населенных пунктах, освобожденных от националистов, военнослужащие и сотрудники Росгвардии начали приводить в порядок мемориалы и памятники, наводят порядок на братских могилах и в местах захоронения советских воинов, погибших в борьбе фашистами.

Оказалось, что во многих населенных пунктах в Херсонской области мемориалы находятся в хорошем состоянии. Местные жители, несмотря на препятствия, находили возможность ухаживать за памятниками советским воинам.

Местные жители также сохранили память о воинах-освободителях. Из многих сел на фронт уходили целыми семьями.

- В преддверии Дня Победы масштабная акция Росгвардии по благоустройству захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, будет проводиться во всех населенных пунктах Украины, где выполняют служебные задачи военнослужащие и сотрудники наших подразделений, - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

КСТАТИ

Участники спецоперации на Донбассе получили 60 тысяч писем со словами поддержки от школьников и кадетов. Юнармейская акция «Письмо солдату» охватила все регионы страны.

Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть – поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

Каждый маленький житель России может написать в Москву в Главный штаб «ЮНАРМИИ», а уже оттуда послания передают для дальнейшей отправки адресатам в Минобороны России.