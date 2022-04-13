Уехавшая в Латвию Хаматова назвала свое звание народной артистки бредятиной и советским пережитком

Сбежавшая из России актриса дала интервью латвийскому телевидению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сбежавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова не сидит без дела. Актриса начала раздавать интервью местному телевидению. Во время беседы она сделала признание.

Чулпан Хаматовой 21 марта 2012 года было присвоено почетное звание народной артистки России. Однако сама звезда театра и кино не считает эту награду чем-то выдающимся. "Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам", - заявила знаменитость.

По словам 46-летней актрисы, она понятия не имеет, что дает звание народной артистки. "Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях", - добавила актриса.

Чулпан напомнила о том, что ее несколько раз пытались представить к государственным наградам, но она каждый раз отказывалась. Более того, даже не приходила на церемонии. Тем не менее Хаматова является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014). "Потом предлагали еще, но я не получала уже", - заявила сбежавшая в Латвию артистка.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседова довольно пренебрежительно высказался о Хаматовой. По его словам, женщина просто испугалась за судьбу своего роскошного коттеджа. "Какая-то актрисуля уехала в Латвию спасать дом свой, который она построила, чтобы не отняли латыши", - цитирует его 5-tv.ru.

Эксперт уверен: "Если не выскажется против России, дом отнимут, и плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии". Если же артистка решит вернуться в Россию, то снова будет играть в театре. "Тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять", - цитирует Тeleprogramma.pro Соседова.