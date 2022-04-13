Дженнифер Лопес: «Бен Аффлек сделал мне предложение, когда я лежала в ванне с пеной»

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женятся. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес поделилась новым подробностями своей помолвки с Беном Аффлеком. Певица рассказала, как именно возлюбленный сделал ей предложение. Оказывается, в этот момент Джей Ло лежала обнаженной в ванне с пеной!

52-летняя поп-дива опубликовала новый видеоролик на своем сайте On The JLo, в котором поведала, как Бен снова, уже во второй раз, попросил ее выйти за него замуж.

- Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле - в ванне с пеной. И тут зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение, - рассказала Дженнифер. – Бен вытащил кольцо и сказал: «Ты выйдешь за меня замуж?».

"В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле - в ванне с пеной", - рассказала певица. Фото: кадр видео.

Лопес уверяет, что совершенно не ожидала получить это предложение.

- Я была совершенно застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это произошло вновь, - говорит Лопес. - Я буквально потеряла дар речи, и тогда он сказал: «Это да?». Я сказала: «ДА, конечно, это ДА!». Я улыбалась, по моему лицу текли слезы, я чувствовала себя невероятно счастливой. В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить. Просто тихий субботний вечер дома, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, получившие второй шанс на настоящую любовь.

Джей Ло показала кольцо, которое ей преподнес Бен – с большим зеленым бриллиантом. Фото: кадр видео.

Певица показала кольцо, которое ей преподнес Бен – с большим зеленым бриллиантом. Счастливая невеста объяснила, почему Аффлек выбрал для украшения камень именно этого цвета.

- Он протягивает мне кольцо и говорит, что это зеленый бриллиант. Зеленый мой любимый цвет, а также мой счастливый цвет. И теперь, конечно, так будет всегда, - отметила певица.

Несколько дней назад папарацци сфотографировали Лопес во время прогулки с дочкой Эммой. Фотографы заметили на пальце у артистки кольцо с большим бриллиантом. Именно тогда и появились слухи о том, что Дженнифер и Бен снова обручились.

Дженнифер признается, что сбылась ее самая большая мечта. Фото: кадр видео.

Пара уже была помолвлена 20 лет назад. Их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек объявили о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графики и чересчур пристальное внимание СМИ.

Двадцать лет назад Аффлек уже делал Джей Ло предложение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бен и Джен возобновили отношения в 2021 году. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться весной прошлого года, когда Дженнифер еще встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался со своей возлюбленной – «девушкой» Джеймса Бонда Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения с Лопес принадлежала Аффлеку. Летом 2021 года Бен и Джен впервые вышли в свет как пара: они появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

В интервью, которое Лопес пару месяцев назад дала журналу «People», певица призналась, что они с Беном стараются не форсировать события и не выставляют свои чувства напоказ, потому что оба сильно обожглись в прошлом из-за слишком пристального внимания СМИ.

- Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это всё учитывать, - рассказывала Лопес.

Бен и Джен возобновили отношения в 2021 году. Фото: REUTERS

49-летний Бен Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Суд официально развел их в ноябре 2018 года. Причиной крушения брака стали измены Бена, его тяга к спиртному и игромания. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 16-летней Вайолет, 13-летней Серафине и 10-летнем Самуэле. Дети живут с мамой.

У 52-летней Дженнифер Лопес есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Супруги прожили вместе почти десять лет. Говорят, их отношения разрушил слишком тяжелый характер Марка: он ревновал Дженнифер и стремился во всем ее контролировать.