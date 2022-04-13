Молодая жена Петросяна снялась топлесс

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети.

Молодая жена Евгения Петросяна в последнее время просто расцвела. Прошли те времена, когда злопыхатели критиковали ее «бабушкины» наряды и сравнивали ее с «Мымрой» из знаменитого советского фильма «Служебный роман». 33-летняя Татьяна Брухунова все чаще решается на смелые эксперименты и доверяет свою внешность профессиональным стилистам. Результат не заставил себя ждать: супруга комика теперь выглядит как настоящая модель. Сняв винтажные очки и освободившись от безразмерных нарядов, Татьяна продемонстрировала стройную фигуру, красивые глаза и очаровательные ямочки на щеках. На днях Брухунова поделилась в соцсетях кадром из фотосессии, во время которой она даже решилась сняться топлесс.

На фото Татьяна позирует с обнаженной грудью, скромно прикрытой пышным букетом мимозы.

- Никогда не теряйте вашей причудливости, вашей странности, вашего уникального и незаменимого вкуса. Празднуйте вашу уникальность, - глубокомысленно подписала Татьяна свой пикантный снимок цитатой британского писателя Джеффа Фостера.

Молодая жена Петросяна расцвела и даже решилась на пикантную съемку. Фото: соцсети.

76-летнему Евгению Вагановичу есть чем гордиться. Его спутница жизни выглядит настоящей секс-бомбой: томный взгляд, растрепанные кудри, точеные плечи… Неудивительно, что подписчики Брухуновой заподозрили, что она делает свои пикантные фотосессии отнюдь не для мужа. Слухи о том, что у Татьяны есть молодой любовник, возникли сразу же после появления на свет ее сына Вагана. Отчасти тому способствовал более чем зрелый возраст юмориста. Евгений Ваганович стал отцом в 74 года. Неудивительно, что многие сомневаются в том, что артист смог сам зачать наследника в таком почтенном возрасте.

В соцсетях Татьяна недавно ответила всем, кто сомневается в отцовстве ее мужа. Брухунова подчеркнула, что Ваган – копия папы.

- Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом, - сообщила Брухунова в ответ на вопрос о том, не обижают ли ее сомнения публики в отцовстве Петросяна.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.