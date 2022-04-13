Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 апреля 2022 года: Киев запрещает русскую музыку и взял в заложники Медведчука

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 апреля 2022 года Фото: Александр КОЦ

Вырваться из Мариуполя не удалось: около тысячи украинских морпехов сдались в плен

Остатки подразделений украинских войск, в частности, 36-й бригады ВСУ, окруженные на территории комбината имени Ильича, попытались вырваться из Мариуполя. По данным Минобороны РФ, большая группа военнослужащих на бронетехнике пыталась покинуть территорию завода и уйти из города на север. Попытку сорвали ударами авиации и артиллерии.

После неудачной попытки прорыва, военнослужащие ВСУ решили сложить оружие: по предварительным оценкам, сдались уже более тысячи украинских морпехов.

Кто запрещает русскую музыку

Российскую музыку собираются запретить на радио, в кафе и на общественном транспорте незалежной. Ряд депутатов Рады предложили ввести запрет на воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ. Законопроект внесли депутаты София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе. Как накажут нарушителей в случае принятия закона — пока неясно. Ранее на Украине наложили вето на распространение любой информации, «пропагандирующей действия» России. Где-то в облаках прищурился Тарас Бульба.

Житомирские школы немеют

Глава Житомира Сергей Сухомлин предложил, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году: «Обсудим с департаментом образования, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали классы с изучением русского языка. В ближайшие 20-30 лет нашим детям этот язык точно не пригодится». Градоначальник зря решает, что пригодится нынешним украинским первоклашкам, а что нет — тем более, на такую временную перспективу. И ведь был же Сережа пионером и комсомольцем, про интернационализм стихи читал, в Харьковском танковом учился — разумеется, на русском.

Они хотят рельсовой войны?

В Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, непорядки со стальной магистралью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил: «В Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути. Разрушено железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Работает оперативная группа». Ранее был объявлен высокий уровень террористической угрозы в двух районах Воронежской области и в приграничных районах Белгородчины. С 11 апреля и власти Крыма подняли до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и ряде районов на севере и востоке полуострова.

Фрегат беспилотник наказал

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. По данным Минобороны, по БПЛА отработали двумя ракетами корабельного ЗРК «Штиль». Беспилотник ВСУ пытался осуществить разведку действий российских кораблей, береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ - и на нашем полуострове, и в южной части Украины. Эта птичка больше не споет.

Журналисты под огнем

В Мариуполе съемочная группа Первого канала попала под обстрел. Журналист Ирина Куксенкова получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. «Ранения были бы куда серьезнее, если б Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, они приняли основной удар на себя, - сообщили на канале, - Сейчас они тоже в госпитале».

Румыны вернулись в Одессу?

В городе-герое Одессе приступила к выполнению особых задач секретная мониторинговая служба со спецами из недалеких стран. Они отслеживают движения российских ВМФ. Расположились в одном из одесских пригородов. Оборудование считывает точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Как предполагается, аппаратуру «настраивают» сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group. Их цель: не допустить высадки российского десанта в Одесской области. Ну и помочь украинским ПКР «Нептун» прощупать российские корабли. И ведь был же у румын печальный опыт 78 лет назад именно в окрестностях жемчужины у моря — но, может, они мазохисты?

Сколько беженцев в России

«Насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, такие утверждения - ложь», - так эмоционально высказалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова на совещании членов Евросети Глобального альянса нацучреждений по защите прав человека (ГАНРИ) и регионального офиса ООН по правам человека в Европе. В Россию прибыли более 500 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, и Москалькова пригласила членов ГАНРИ посетить пункты их временного размещения.

Зеленский фильтрует гостей

Шестой президент незалежной будто бы отказался принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера. В немилость украинского лидера высокопоставленный немец попал, якобы, «из-за его тесных связей с Россией». Так, во всяком случае, сообщает немецкое издание Bild. Что за связи? Согрешил Франк контактами с главою МИДа РФ Лавровым и былой поддержкой строительства «СП-2». Встреча вроде бы планировалась 13 апреля в Киеве— туда президент ФРГ намеревался отправиться из Варшавы, где находился с визитом 12 апреля. То есть теперь этот могучий борец с мордором в болотной майке определяет, с кем можно было дружить западным лидерам, а с кем — нет? Король Артур звенит доспехом по Крещатику?

Киев взял Медведчука в заложники

Зеленский и СБУ заявили об успешной спецоперации, по результатам которой задержали нардепа и лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Вместе с заявлением обнародованы и фото нардепа - в наручниках и украинской военной форме без знаков различия. На этом основании президент Украины обратился к РФ с предложением обменять Медведчука на украинских военнопленных, так как последний "сам выбрал для себя военную форму".

Путин с Лукашенко на Восточном обсуждали не только космос

Лидеры России и Белоруссии на дальневосточном космодроме обсудили не только сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, но и взаимодействие двух экономик в условиях санкций, введенных не только против Москвы, но и Минска из-за спецоперации на Украине. Российский руководитель также особо отметил мужество и профессионализм наших бойцов и напомнил, кто именно из предков нынешних националистов резал и жег русских, евреев, белорусов, поляков в середине прошлого века.