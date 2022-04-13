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В мире13 апреля 2022 5:00

Нью-йоркские полицейские установили личность стрелка из метро

Предполагается, что это 62-летний афроамериканец
Алексей ОСИПОВ
Алексей ОСИПОВ
Стрельба спровоцировала панику, стрелку удалось скрыться. Его поиски ведутся до сих пор

Стрельба спровоцировала панику, стрелку удалось скрыться. Его поиски ведутся до сих пор

Фото: REUTERS

Полиция Нью-Йорка и ФБР заявили, что с высокой долей вероятности установили личность мужчины, открывшего вчерашним утром стрельбу в нью-йоркской подземке. В результате инцидента пострадали 29 человек.

В утренний час пик, когда люди ехали на работу, мужчина средних лет, сидевший в вагоне метро, надел противогаз, достал из сумки дымовую шашку, привел ее в действие и начал прицельную стрельбу по пассажирам.

Все это произошло на станции метро в бруклинском районе Сансет-парк. Стрельба спровоцировала панику, стрелку удалось скрыться. Его поиски ведутся до сих пор.

Пока же следователям удалось найти брошенный фургон, арендованный в другом штате. Также они обнаружили в метро заклинивший пистолет и кредитную карту.

Теперь с высокой долей вероятности считается, что стрелком является 62-летний Фрэнк Джеймс, проживавший в разные годы в Пенсильвании и Нью-Йорке.

Первоначально стражи правопорядка квалифицировали произошедшее как теракт. В данный момент эта версия не в приоритете. Следователи пока отказываются комментировать мотивы, которые могли заставить Джеймса открыть стрельбу по людям.

За информацию о местонахождении разыскиваемого назначена награда в размере $50000.

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