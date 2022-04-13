Нью-йоркские полицейские установили личность стрелка из метро

Стрельба спровоцировала панику, стрелку удалось скрыться. Его поиски ведутся до сих пор Фото: REUTERS

Полиция Нью-Йорка и ФБР заявили, что с высокой долей вероятности установили личность мужчины, открывшего вчерашним утром стрельбу в нью-йоркской подземке. В результате инцидента пострадали 29 человек.

В утренний час пик, когда люди ехали на работу, мужчина средних лет, сидевший в вагоне метро, надел противогаз, достал из сумки дымовую шашку, привел ее в действие и начал прицельную стрельбу по пассажирам.

Все это произошло на станции метро в бруклинском районе Сансет-парк. Стрельба спровоцировала панику, стрелку удалось скрыться. Его поиски ведутся до сих пор.

Пока же следователям удалось найти брошенный фургон, арендованный в другом штате. Также они обнаружили в метро заклинивший пистолет и кредитную карту.

Теперь с высокой долей вероятности считается, что стрелком является 62-летний Фрэнк Джеймс, проживавший в разные годы в Пенсильвании и Нью-Йорке.

Первоначально стражи правопорядка квалифицировали произошедшее как теракт. В данный момент эта версия не в приоритете. Следователи пока отказываются комментировать мотивы, которые могли заставить Джеймса открыть стрельбу по людям.

За информацию о местонахождении разыскиваемого назначена награда в размере $50000.

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