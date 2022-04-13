Шведы потребовали отменить концерт, узнав, что музыканты играют на балалайках

Oрганизаторы мероприятия получили несколько жалоб, в которых сообщалось, что «балалайка – это символ России Фото: EAST NEWS

В шведском городе Упсала в эти выходные должен был пройти концерт в поддержку Украины. Гвоздем программы было выступление местного любительского оркестра русских инструментов Sоdra bergens balalaikor.

Но кому-то из горожан такая программа не понравилась, и организаторы мероприятия получили несколько жалоб, в которых сообщалось, что «балалайка – это символ России, и играть на ней в поддержку Украины – святотатство». В другом письме бдительные шведы сравнили балалайку с нацистской свастикой.

Устроители концерта и музыканты сочли эти аргументы странными, но во избежание провокаций решили мероприятие отменить.

Оркестр Sоdra bergens balalaikor ведет свою историю с 1969 года, два десятка его участников исполняют шведские, русские, украинские и другие народные композиции.

Что же касается традиционного нейтралитета Швеции, то подданные королевства не любят вспоминать, что в июне и июле 1941 года, в канун нападения Германии на Советский Союз, Швеция позволила немецким нацистам использовать свои железные дороги для перевозки войск. Также шведы не брезговали продавать фашистам железную руду, делая это на протяжении всей Второй мировой войны. Порядка 40% вооружения нацистов изготавливалось из шведского железа.

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